Fiamme Gialle scoprono ' boom' di case vacanze irregolari

Sbarca ad Ancona con un clandestino nel bagagliaio : le Fiamme Gialle arrestano un 56enne : Le Fiamme Gialle di Ancona, in collaborazione con i funzionari della locale Agenzia delle Dogane, nel corso dei consueti controlli dei mezzi in arrivo al porto dorico tramite le motonavi provenienti ...

Trovato in possesso di droga arrestato dalle Fiamme Gialle cittadino italiano a Vasto : Chieti - Operazione delle Fiamme Gialle vastesi. arrestato un cittadino italiano Trovato in possesso complessivamente di circa 8 grammi di cocaina e marijuana. Nella serata del 22 u.s., i militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Vasto marina, sottoponevano a controllo un soggetto, di ...

Mafia - blitz delle Fiamme Gialle : 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona : Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona proviene da NewsGo.

Mafia - blitz delle Fiamme Gialle : 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona : Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz delle Fiamme Gialle: 24 arresti | In cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona proviene da NewsGo.

Mafia - blitz Fiamme Gialle : 24 arrestiIn cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona : Mafia, blitz Fiamme Gialle: 24 arrestiIn cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Mafia, blitz Fiamme Gialle: 24 arrestiIn cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz Fiamme Gialle: 24 arrestiIn cella il re del riciclaggio Giuseppe Corona proviene da NewsGo.