Ferrari | Montezemolo | ' era un genio'

Ferrari – Camilleri nuovo ad - le parole di Montezemolo sono rassicuranti : Montezemelo promuove Camilleri , nuovo amministratore delegato Ferrari , sostituto di Sergio Marchionne Importanti cambiamenti ai vertici FCA e Ferrari : dopo la riunione d’urgenza dei Cda convocata da John Elkann due giorni fa, Sergio Marchionne è stato sostituito a causa delle sue gravi condizioni che non gli permetteranno di tornare a lavorare. Louis Camilleri è il nuovo amministratore delegato Ferrari e, in un momento così delicato ...

Montezemolo si scaglia contro Marchionne - accusandolo di essere geloso del passato della Ferrari : In occasione dell'inaugurazione della Collezione Schumacher di Colonia , museo in cui sono esposti i cimeli del sette volte campione del mondo, con un' intervista a margine dell'evento , Montezemolo ...

F1 - le rivelazioni di Montezemolo : “convinsi Vettel a venire in Ferrari . Schumacher? Ecco cosa mi disse su Seb” : Luca Cordero di Montezemolo ha svelato di essere stato lui a convincere Vettel ad accettare la Ferrari, dietro consiglio di Michael Schumacher L’attesa è finalmente finita, è stato infatti inaugurato a Colonia il museo di Michael Schumacher. Trofei, cimeli e oggetti di gara appartenenti al Kaiser sono stati tutti raccolti all’interno di stanze che trasudano storia, quella della Formula 1. LAPRESSE/FRANCOIS BAUDIN Presente alla ...

Ferrari - l'attacco feroce di Montezemolo contro Marchionne : 'Mi spiace che sia geloso del passato' : Nervi tesi in casa Ferrari tra l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo e l'attuale capo del Cavallino, Sergio Marchionne . Intervistato dalla tv britannica Autosport , Montezemolo con un malcelata ...

Michael Schumacher - come sta?/ Montezemolo a Colonia : emozionante incontro con la famiglia dell'ex Ferrari : Michael Schumacher, come sta? Montezemolo a Colonia per inaugurazione museo: emozionante incontro con la famiglia dell'ex Ferrari. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:47:00 GMT)