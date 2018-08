Ferrara | travolto dalle vespe mentre sta lavorando muore per shock anafilattico

fanpage

(Di lunedì 13 agosto 2018) La tragedia a Bondeno, nella provincia di. La vittima è un operaio agricolo di cinquantaquattro anni, Arrigo Poletti, noto in paese col nomignolo di “Fedo”. Si trovava in un campo quando sarebbe statoda una o più: inutili gli sforzi dei soccorritori per salvargli la vita.