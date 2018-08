Ferragosto tra i divieti a Cefalù | niente alcol | bottiglie in vetro e falò in spiaggia

Vietri di Potenza - Ferragosto in Strada : ... organizzata dalla Pro-Loco con il Patrocinio del Comune di Vietri di Potenza, che vede l'animazione dell'intero corso della piccola comunità del Melandro con spettacoli di musica, cabaret, artisti ...

Ferragosto a Treviso tra cultura e tradizione : ... lo ha celebrato attraverso il progetto corale 'Una Guerra e il suo territorio - proposte tematiche per il centenario della Grande Guerra' che ha visto l'organizzazione di spettacoli, mostre ed ...

Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

Ilva - trattativa di Ferragosto. Mittal insiste : "Volontà di trovare una soluzione sugli esuberi" : Pieno agosto, ma la trattativa sull'Ilva non va in vacanza. Anzi, come anticipato dal ministro Luigi Di Maio, entrerà nel vivo proprio attorno a Ferragosto. E in vista dell'appuntamento, gli indiani di Mittal ci tengono a sottolineare come abbiano ancora voglia di trovare un compromesso sugli esuberi per partire con il loro piano sul futuro dell'acciaieria di Taranto."Le porte non sono state chiuse. C'è la volontà di trovare ...

Previsioni Meteo Ferragosto - forte maltempo in tutt’Italia tra Martedì 14 e Mercoledì 15 Agosto : gli ultimi aggiornamenti : 1/7 ...

Esodo Ferragosto - traffico autostrade da bollino rosso/ Bollettino viabilità : prime code e rallentamenti : Esodo Ferragosto, traffico autostrade da bollino rosso. Le ultime notizie e il Bollettino viabilità: prime code e rallentamenti oggi, domenica 12 agosto. La situazione sulle strade italiane(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Iniziato l'esodo di Ferragosto - traffico da bollino nero nel week end | : Circolazione molto intensa sulle arterie principali ma in via di normalizzazione. Diminuita la criticità anche a Casalecchio dove è esplosa l'autocisterna . Tre ore di attesa, in calo, per ...

Esodo di Ferragosto - bollino nero per il weekend : chilometri di code sulle autostrade : Per le strade italiane è iniziato ufficialmente il weekend più caldo dell'estate 2018. Quello che si avvicina sarà un fine settimana da 'bollino nero' per il traffico automobilistico, a causa delle moltissime partenze in direzione di gettonate località marittime o montane. Soprattutto nella ore della fascia anti-meridiana, su tutte le reti autostradali italiane vige divieto assoluto di circolazione per i mezzi pesanti (oggi, sabato 11 agosto, ...

Ferragosto tra mostre e musei : ... dalle prime esibizioni nel piccolo Piper club di Roma, nel lontano aprile 1968, ai fastosi spettacoli da stadio del 1994, fino ai tour solisti di David Gilmour e Roger Waters, attraverso foto dei ...