Ferragosto con pioggia al Sud - domani allerta su Emilia e Toscana - : La perturbazione, che oggi sta interessando il Nord-Ovest della penisola, scenderà domani sulle regioni centrali tirreniche. In diminuzione le temperature al Nord, mentre al Meridione si prevede un 15 ...

M5s mette alla gogna i consiglieri che non sbloccano i fondi per il Ferragosto avellinese : Clima avvelenato al Comune di Avellino per la decisione del Movimento 5 Stelle, di cui è espressione il neo sindaco Vincenzo Ciampi, di mettere alla gogna mediatica i consiglieri comunali d'opposizione - cinque Popolari demitiani, Nadia Arace (Si Può), Dino Preziosi (La Svolta) e Stefano La Verde (Pd) - che con il loro voto contrario hanno bocciato la proposta di revisione di bilancio per finanziare le iniziative previste per il ...

Verso Ferragosto perturbato al centro-sud con temperature in calo : Situazione meteo live Buon pomeriggio amici come è ben visibile dal radar della protezione civile , stiamo entrando nel vivo della 2° perturbazione di Agosto. Infatti troviamo gia’ diversi temporali al Nord tra Piemonte, Lombardia ed alto Triveneto in moto Verso est/nord-est. Non sono da escludere locali nubifragi , grandinate e raffiche di vento. Qualche primo episodio di instabilità tra le interne del centro e tra le due isole ...

Turismo : un Ferragosto con il segno "più" : Secondo le rilevazioni di Cst per AssoTurismo Confesercenti, le prenotazioni delle camere offerte online hanno raggiunto l'88%

Ferragosto green : consigli per una scampagnata rispettosa dell'ambiente : Temporali permettendo che sia al mare, al parco, nel bosco o in città, l'importante è non lasciare tracce del proprio...

Ferragosto : ecco cosa propone il territorio riminese. Feste - spettacoli e concerti - tutti i suggerimenti : Gli spettacoli saranno intervallati da concerti di band locali e dalle tradizionali 'fogheracce', i falò di Ferragosto. A conclusione grande spettacolo pirotecnico. L'evento è stato posticipato da ...

Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

AIDAA : le regole per un sereno Ferragosto in spiaggia con Fido : “Sono circa un milione e mezzo le famiglie con i cani al seguito che in questa settimana di Ferragosto si sono trasferiti con i pelosi nelle località turistiche in particolare nelle località di mare“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Anche quest’anno per poter far passare un Ferragosto tranquillo in spiaggia ai bagnanti con i pelosi al seguito indichiamo alcuni consigli che se seguiti saranno ...

Calendario economico - gli appuntamenti per la settimana di Ferragosto : ... il dato trimestrale dovrebbe mostrare una lieve accelerazione dallo 0,3% allo 0,4%; sempre in Germania usciranno le rilevazioni ZEW del sentimento sull'economia tedesca, con un dato in attenuazione ...

E’ l’anguria la regina di Ferragosto e dell’estate : ecco 10 virtù che pochi conoscono : E’ l’anguria la regina di Ferragosto e dell’estate. A incoronarla un sondaggio CNA–SWG. Il melone non entra nemmeno in partita. Quasi tre italiani su quattro considerano l’anguria l’alimento più adatto a combattere la calura estiva. Lo diceva anche Alberto Sordi: a Ferragosto faceva servire ai suoi amici un menù tipicamente romano (e pesantissimo) ma, in conclusione, “per rinfrescarsi si mangia il cocomero” tenuto a lungo nell’acqua con il ...

Maltempo con la "Burrasca di Ferragosto" : piogge su tutta l'Italia : Sarà un Ferragosto con due facce. Da una parte il sole, dall'altra pioggia con forti temporali. Mercoledì arriverà sull'Italia la "Burrasca di Ferragosto" generata da una bassa pressione atlantica che toccherà il nostro Paese sia nelle regioni settentrionali sia in quelle meridionali. I primi segni dell'arrivo del ciclone saranno visibili già da domani con l'arrivo di alcune precipitazioni e con un abbassamento delle temperature.Il 15 agosto ...

Dieta con melone ed anguria : dimagrire prima di Ferragosto : La Dieta con anguria e melone puo' far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. Si mangia frutta ma non solo. Ideale prima di Ferragosto.

Santa Severa : tre giorni per festeggiare Ferragosto con gli spettacoli Danz'è al castello : NewTuscia Santa MARINELLA E' in programma un lungo Ferragosto al castello baciato dal mare: dal 14 fino al 16 agosto tre proposte imperdibili, per tutti i gusti e per passare insieme, tre serata all'...

Treni - la nuova app della Polfer per i controlli di Ferragosto : Nei mesi estivi i viaggiatori in movimento aumentano e con loro aumentano anche i borseggiatori e i truffatori, che fanno delle situazioni caotiche il loro terreno fertile, per compiere furti e imbrogli. Ma la Polfer, la polizia ferroviaria, corre ai ripari, soprattutto in vista del Ferragosto.Nel periodo delle vacanze, gli scali ferroviari assistono al passaggio di milioni di viaggiatori e a decine di migliaia di Treni, come precisa il Corriere ...