huffingtonpost

: La vera emergenza non è l'invasione degli stranieri (che non esiste) ma l'esodo oltre confine dei nostri connaziona… - Linkiesta : La vera emergenza non è l'invasione degli stranieri (che non esiste) ma l'esodo oltre confine dei nostri connaziona… - GiuliaAnnaPucci : RT @HuffPostItalia: 'Fermiamo gli zingari alla dogana, portano solo guai'. Poi si innamora di una rifugiata iraniana - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: 'Fermiamo gli zingari alla dogana, portano solo guai'. Poi si innamora di una rifugiata iraniana -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Quando il vento della passione si scatena, riesce ad annullare ogni distanza, da quella legata all'etàdiversità culturale e politica. Lo dimostra la storia d'amore scoppiata all'improvviso tra Per Sandberg, ministro norvegese 58enne, noto per le sue idee di destra e anti-migranti, e la bellissima Bahareh Letnes, rifugiata iraniana di 30 anni in meno. A ricostruire la loro incredibile storia è il Corriere della Sera, dove si legge che le idee xenofobe sono sempre state molto radicate nel giovane Sandberg:Era populista e anti-migranti già negli anni 90. A 27 anni, scopre la politica e si convince dell'idea che le "razze, religioni e culture non debbano mescolarsi se vogliamo mantenere una Norvegia serena". "Razze, religioni e culture non devono mescolarsi se vogliamo mantenere una Norvegia serena". "Se continuiamo così in certi fiordi della ...