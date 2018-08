Fermato all' alba con in auto marijuana | cocaina e 1 500 euro in contanti | arrestato

Palma di Maiorca - rubava smartphone in spiaggia Inseguito e Fermato dalla polizia : Una operazione di polizia spettacolare tra le strade di Palma di Maiorca. Alcuni agenti in borghese hanno Inseguito un ladro che da tempo era specializzato nei furti in spiaggia concentrandosi soprattutto sui cellulari e gli oggetti di valore che alcuni bagnanti portano al mare. L'uomo di fatto abitualmente metteva le mani negli zaini dei bagnanti e portava via di tutto. Ma questa volta la polizia è intervenuta. Tre poliziotti in borghese hanno ...

Ancora una piantagione di marijuana alle porte di Lecce scoperta con l'utilizzo di un drone. Un Fermato - : C'è chi come l'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, lo utilizza per visionare dall'alto gli schemi in allenamento e migliorarli, poi, nel corso delle sedute tattiche; chi per riprendere suggestivi ...

Croazia - prosegue l’era Dalic : il commissario tecnico conFermato alla guida della Nazionale : Dopo la splendida cavalcata ai Mondiali di Russia 2018, conclusa con la sconfitta in finale contro la Francia, la Croazia ha confermato il ct Dalic Zlatko Dalic resterà alla guida della Croazia, con cui quest’estate ha raggiunto una storica finale ai Mondiali in Russia. La conferma è arrivata dopo un incontro del ct con il presidente della federcalcio croata, Davor Suker. Il tecnico ha spiegato che “i problemi sono stati ...

Calci alle forze dell'ordine - a Napoli immigrato Fermato con spray al peperoncino : Un immigrato del Mali di 30 anni è stato bloccato con lo 'spray al peperoncino' da parte della Polizia dopo che l'uomo aveva colpito a Calci sia i militari dell'Esercito, in piazza Garibaldi a Napoli, ...

Rapina un supermercato di Cavallermaggiore : 24enne Fermato sul treno verso Alba : Riceviamo e pubblichiamo: "Lo scorso sabato, uno sconosciuto metteva a segno una Rapina ai danni del supermercato "Ok Market" di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. L'uomo, presentandosi davanti ...

Pallavolo - la Millenium Brescia va sul sicuro : conFermato l’intero staff tecnico : Confermatissimi Zanelli, Tomasini e Padovani, saranno ancora rispettivamente vice, scout e preparatore della Valsabbina Millenium. Terzo assistente sarà Mattia Cozzi Squadra che vince non si cambia. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, in vista della prossima stagione in serie A1, la prima della giovane storia societaria, ufficializza le conferme e un nuovo ingresso nello staff tecnico, coordinato da coach Enrico Mazzola, che guiderà le ...

Rita Dalla Chiesa fuori da Mediaset. “Ieri - Oggi - Italiani” non è stato riconFermato : Rita Dalla Chiesa fuori da Mediaset, “Ieri Oggi Italiani” è fuori dai palinsesti 2018/19 quindi non è stato riconfermato. La conduttrice ammette la sua delusione nei confronti di un’azienda, Mediaset, a cui ha dato tutto e non capisce il motivo di questa esclusione. Rita Dalla Chiesa fuori da Mediaset: “Forse pago per qualcosa che non capisco” Rita Dalla Chiesa recentemente ritornata in tv alla conduzione del programma “Ieri Oggi Italiani” nato ...

COREA DEL NORD - ONU : "NON HA Fermato PROGRAMMA NUCLEARE"/ Ultime notizie : Pyongyang - "mosse Usa allarmanti" : La COREA del NORD non ha concluso il suo PROGRAMMA nucleare e missilistico: il rapporto degli esperti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu conferma i dubbi dell'intelligence americana.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Milano - tenta di violentare una ragazza alla stazione. Lei usa lo spray : Fermato : La 25enne stava tornando a casa dal lavoro a tarda sera ed è stata avvicinata, bloccata e palpeggiata dallo straniero. L’uomo si è allontanato per la presenza di altri viaggiatori, poi è tornato ma la giovane è fuggita usando la bomboletta

Ciclismo : Gianni Moscon Fermato dalla Sky : Per Gianni Moscon si prospetta un finale di stagione da spettatore. Il corridore trentino non sara' più schierato dal Team Sky dopo la squalifica rimediata al Tour de France [VIDEO] finchè la Commissione disciplinare dell’Uci non avra' emesso un verdetto sul suo conto. Moscon stava disputando un ottimo Tour de France al fianco di Froome e Thomas, ma ha chiuso la sua corsa con un’espulsione al termine della quindicesima tappa. Il giovane ...

Paolo Franzato riconFermato alla direzione del Nuovo Teatro : Varie e diverse sono state le iniziative programmate e proposte da Franzato: spettacoli di arte teatrale, cinematografica, musicale e poetica, che si sono alternati ad alcuni eventi della tradizione ...

BOOM! Cuochi e Fiamme approda su Food Network. Simone Rugiati conFermato alla conduzione : Simone Rugiati Cuochi e Fiamme torna in tv, ma cambia canale. Nella prossima stagione, il cooking show non andrà più in onda su La7 o La7D – che lo hanno ospitato per nove edizioni – ma su Food Network, al numero 33 del digitale terrestre. Il gruppo Discovery ha messo le mani sul programma e lo trasmetterà da novembre. Possiamo anticiparvi altresì che la presenza di Simone Rugiati è confermata. Il cuoco e conduttore di origini ...

EA promette "nuove IP per tutte le piattaforme" e potrebbe aver conFermato Titanfall 3? : EA non è di certo una delle compagnie più amate da una parte dei videogiocatori ma al di là delle critiche rimane uno dei più grandi colossi del panorama videoludico e una di quelle compagnie che sotto molti aspetti può indirizzare una parte del settore. avere nuove informazioni sul futuro di EA, quindi, non può che essere molto interessante.Nel corso di un incontro con gli investitori il CEO, Andrew Wilson, ha tracciato la strada che EA ...