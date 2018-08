Felipe Massa | che frecciate a Fernando Alonso

F1 - Felipe Massa sta con Horner : “Alonso spacca le squadre. Stesso talento di Schumacher ma…” : Estate rovente per la Formula Uno a suon di dichiarazioni scottanti da parte dei protagonisti del Circus. Settimana scorsa, infatti, Chris Horner aveva parlato in merito al possibile arrivo di Fernando Alonso in Red Bull dicendo che era impossibile perché il pilota spagnolo è uno che spacca le squadre. L’asturiano aveva surclassato con un tweet (“Questa è di sicuro la hit dell’estate”) ma a quando pare non è soltanto ...