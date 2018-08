Febbre del Nilo | non è contagiosa | il virus viene trasportato dagli uccelli migratori

West Nile - un altro turista contagiato dalla Febbre del Nilo : A Massa, Massa Carrara, un turista di una cinquantina di anni, residente nel Novarese, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Nuovo Ospedale Apuano per aver contratto il virus della ...

Zanzara West Nile - due persone morte a Ferrara dopo la puntura : è la Febbre del Nilo : La Zanzara West Nile ha fatto due morti a Ferrara contagiandoli con la Febbre del Nilo. Due persone sono morte il 9 agosto a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da...

Nuovi casi di West Nile nel Nord. Prevenzione e sintomi per la Febbre del Nilo #WestNileFever : Il virus del West Nile sta aumentando, segnando Nuovi casi nel Centro-Nord Italia e in Sardegna (zona del Nord). Si tratta di una malattia causata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae. La malattia è diffusa in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Il veicolo di questo virus è da ricercare negli uccelli selvatici e nelle zanzare. La puntura di queste ultime è sicuramente il ...

Dazi su metà delle merci cinesi Borse asiatiche - è Febbre gialla : L'ondata delle vendite asiatiche condiziona anche l'andamento delle Borse europee che aprono le contrattazioni in ribasso in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Segui su affaritaliani.it

Febbre del Nilo Occidentale - come difendersi dal virus : La scheda: sintomi, varianti e modalità di trasmissione dell'infezione. Uno studio della Statale di Milano ha individuato le direzioni attraverso le quali si diffonde l'epidemia da West Nile. Zanzare ...

Febbre del Nilo - 2 casi in Veneto/ Allarme a Mira e Pianiga : al via le disinfestazioni programmate : Febbre del Nilo, 2 casi in Veneto: Allarme a Mira e Pianiga. Al via disinfestazioni massicce per evitare altri contagi dopo i casi che hanno colpito 2 persone e hanno creato preoccupazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Bresso - i familiari dell'anziano morto di legionella : "Febbre alta - poi il tracollo" : Bresso , Milano, , 24 luglio 2018 - Primo di morte sospetta da legionellosi. Lino Mazzola, 94 anni, è deceduto nella tarda mattinata dell'altro ieri all'ospedale Bassini di Cinisello dopo aver ...

Casa - ecco la mappa delle province dove sale la Febbre del mattone : Il Sole 24 Ore ha rielaborato i dati Omi su base provinciale:?bene le città del nord da Milano a Torino e le zone turistiche della Liguria, giù Firenze e Roma. Tredici trimestri di scambi in ripresa non si riflettono in modo uniforme sul territorio...

Studio 54/ La Febbre della disco-music su Rai 1 (Techetechetè) : Questa sera, giovedì 5 luglio, alle 20:35 su Rai 1 va in onda una nuova punta di "Techetechetè" dedicata allo Studio 54 di New York, il tempio internazionale della discomusic. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Rovigo - zanzare infette : 58enne contagiato dalla Febbre del Nilo ricoverato in ospedale : Paura in tutto il Veneto per il ritorno delle zanzare portatrici del virus della febbre del Nilo [VIDEO] West Nile. La zanzara, responsabile della trasmissione dell'infezione, ha colpito un uomo di Rovigo di 58 anni, ricoverato in ospedale nel reparto Malattie Infettive. Il paziente è stato colpito da un'encefalite causata dalla forma grave della malattia neuro-invasiva. Molte le zone venete interessate dal problema e, per il momento, solo le ...

'Stelle del Piazzale' - esplode la Febbre del basket a Castelfiorentino : ... la crew di freestyle più importante d'Europa che già lo scorso novembre ha incantato grandi e piccini al Palazzetto dello Sport, e i ragazzi di basket dalla Media, social show sicuramente unico nel ...

Febbre del Nilo - sintomi : dal lieve mal di testa a gravi disturbi a livello cerebrale : La Febbre del West Nile, dopo dieci anni dalla sua comparsa, torna al centro delle notizie dal mondo della salute per via di un nuovo caso in Veneto. A rivelarlo è stato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha confermato la presenza del virus West Nile in alcune zanzare, in particolare nel comune di Villa Bartolomea. Casi simili sarebbero stati registrati anche nelle province di Venezia e Treviso. Tutto ciò si va ad aggiungere al caso di ...

Veneto : la Febbre del Nilo torna a far paura dopo la conferma del primo caso di contagio : La febbre West Nile torna a far parlare di sé dopo dieci anni dalla sua comparsa in Veneto. Nello scorso 12 giugno, il sistema regionale di sorveglianza di malattie causate da vettori, assieme all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha riscontrato la prima positività del virus West Nile (WNV) nelle zanzare catturate attraverso una trappola posizionata nel comune di Villa Bartolomea. Oltre che a Verona, ci sono state conferme anche a Treviso ...