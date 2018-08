Favignana | affonda yacht | salvi 7 membri dell' equipaggio Punta Sottile | panfilo arenato

Affonda Yacht a Favignana : sette diportisti tratti in salvo : sette diportisti su uno Yacht che navigava nelle acque antistanti a Favignana sono stati salvati dalla capitaneria di Porto di Trapani. L’imbarcazione di 15 metri, infatti, come scrive Laura Spanò sul Giornale di Sicilia, ha prima avuto problemi al motore e poi ha iniziato a imbarcare acqua. Per i sette turisti solo tanta paura ma nessuno si è ferito. Adesso si dovrà procedere al recupero della barca che avrà bisogno delle riparazioni ...