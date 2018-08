Fallout 76 | gli sviluppatori parlano di editor del personaggio | sistema di perk e photo

Fallout 76 avrà le microtransazioni - ma saranno apparentemente limitate agli oggetti cosmetici : Bethesda ha comunicato, attraverso l'account Twitter ufficiale, che i pacchetti di Perk Cards di Fallout 76 (il nuovo sistema di abilità e perk) si potranno ottenere esclusivamente giocando.Nel corso del QuakeCon 2018, la compagnia ha svelato il sistema di abilità e perk per Fallout 76 e i giocatori hanno iniziato a domandarsi se le microtransazioni avrebbero influito, permettendo di ottenere un numero maggiore di pacchetti di carte e quindi un ...

Fallout 76 utilizzerà un rigido sistema di taglie per scoraggiare l'uccisione di giocatori innocenti : Fallout 76 è in arrivo tra pochi mesi e molti giocatori sono curiosi di scoprire le sue funzionalità online. Mentre già sappiamo che potremo giocare con altri giocatori su un server, i problemi relativi alle interazioni giocatore vs giocatore (PvP) non sono ancora chiari. Secondo Todd Howard, i giocatori di livello 5, o inferiore, non possono essere uccisi nelle sfide PvP. Tuttavia, cosa succede quando viene superato questo livello? ...

Nuovi dettagli su Fallout 76 rivelati alla QuakeCon 2018 - come funzionerà il PvP : Indubbiamente tanta la curiosità che aleggia intorno a Fallout 76, il nuovo titolo della storica saga curata dai ragazzi di Bethesda che, nel corso del prossimo autunno, si appresta a rivoluzionare l'approccio al gameplay. Le lande offline lasciano spazio a quelle multigiocatore che si preparano ad affollarsi di utenti provenienti da tutto il mondo, con le dinamiche PvE che si amalgameranno in maniera naturale a quelle PvP. Proprio su questo ...

Un esordio eccezionale - Mission : Impossible - Fallout apre con 61 - 5 milioni di $ negli USA : Certo, sarà difficile per Paramount toccare quota 700 milioni ma molto dipenderà dagli incassi ottenuti dal film nel resto del mondo che per ora ammontano a 92 milioni provenienti da 36 mercati, con ...

Mission Impossible - Tom Cruise batte se stesso per i critici Fallout è il migliore della serie - Cinema - Spettacoli : Ha fatto il giro del mondo il video dell'incidente, commentato dallo stesso Cruise, occorso quando ha preso male la distanza per saltare tra due edifici. Tom ha finito la scena con grande compostezza.

Mission : Impossible - Fallout è il miglior film della saga / Tom Cruise promosso dai critici a pieni voti! : Mission: Impossible - Fallout, per i critici, è il miglior film della saga. Tom Cruise promosso a pieni voti, conquista critica e pubblico con la sua ultima avventura(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : gli sviluppatori perfezioneranno il gioco grazie al feedback della community : Bethesda sta testando i propri limiti quest'anno con l'uscita di Fallout 76, l'atteso gioco ambientato nell'universo di Fallout, che porterà i giocatori in un mondo post apocalittico online. Tuttavia, il titolo sarà ben lungi dall'essere perfetto quando verrà pubblicato e Bethesda terrà a mente il feedback dei giocatori per perfezionarlo, migliorarlo e per portare nuovi contenuti in modo abbastanza frequente lungo il percorso.Durante GameLab, ...

Giocatori di Fallout 76 immortali - ma solo per poco - i dettagli : Il mistero intorno a Fallout 76 si attenua ad ogni giorno che passa, con gli sviluppatori che sono chiamati a chiarire le idee degli utenti. Le perplessità principali sono sorte alla presentazione del gioco, che sfrutterà in maniera esclusiva le dinamiche online. Un cambio di rotta deciso quello operato dagli sviluppatori, e che di fatto ha spiazzato lo zoccolo duro dei fan, incerti sul futuro che attendeva la serie. Ovviamente i ragazzi di ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...

Su Steam iniziano i saldi estivi - miglior prezzo Fallout 4 e sconti al 90% : Steam ha lanciato i saldi estivi tanto attesi dai giocatori. Fino al prossimo 5 luglio i giocatori potranno accedere ad una serie di sconti e offerte davero imperdibili, che in alcuni casi arrivano anche al 90%. I saldi di Steam sono tra i più attesi dell’anno da parte dei videogiocatori, che vogliono chiaramente acquistare nuovi titoli risparmiando però un bel po’ di soldi. I saldi estivi su Steam I saldi andranno avanti fino al 5 luglio, ...

Fallout 76 : gli sviluppatori parlano della modalità stealth e della possibilità di sparire dalla minimappa : Fallout 76 di Bethesda Game Studios, come ormai saprete, segna un interessante passo avanti per il franchise essendo completamente online, una caratteristica che sta facendo discutere parecchio i fan storici della serie e, mentre le conversazioni estese con gli NPC non ci saranno più, molti aspetti come la furtività saranno ancora importanti.Come riporta Gamingbolt, su Twitter, il responsabile del progetto Jeff Gardiner ha risposto a una domanda ...

Fallout 76 rassicura gli utenti sul PvP - prime indiscrezioni sulle mod : La presentazione di Fallout 76 durante l'E3 2018 di Bethesda ha indubbiamente spiazzato la fanase della serie, da sempre abituata ad avere dinanzi un gameplay ben definito e che potremmo definire canonico. Il passaggio dal mondo offline a un universo prettamente in rete non ha colpito favorevolmente la community, con il dilemma principale che è sorto nel momento in cui il publisher ha accennato alla presenza di una componente PvP. Per quanto ci ...

Fallout 76 sarà online ma avrà una storia? Rispondono gli sviluppatori : Fallout 76 ha abbandonato l'esperienza single player della serie per il multiplayer online. I giocatori quindi si chiedono: avrà una storia? La risposta è sì e arriva dagli stessi sviluppatori. Ci sarà uno specifico endgame che corrisponderà con il lancio delle armi nucleari. L'ultimo documentario di Danny O'Dwyer su Noclip è incentrato proprio su Fallout 76. Come sarà Fallout 76 Il documentario verte su dialoghi con lo staff di Bethesda prima ...

Fallout 76 - The Elder Scrolls VI e Starfield : gli annunci Bethesda all’E3 : Bethesda Softworks all’E3 fa diversi annunci, non solo Fallout 76, gioco solo online e prequel di Fallout 4, ma ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore e che prevede di dominare le classifiche di vendita per i prossimi anni. Fallout 76, sugli scaffali prima del previsto Fallout 76, l’ultimo franchise più popolare, arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 novembre, molto prima di quanto i fan si aspettassero. Il ...