Fallout 76 avrà le microtransazioni | ma saranno apparentemente limitate agli oggetti

Fallout 76 avrà un gameplay unico - Pete Hines stuzzica i fan : Non smettono di susseguirsi le indiscrezioni in merito a Fallout 76: il particolarissimo nuovo capitolo della serie curata da Bethesda sta infatti monopolizzando le attenzioni dei fan, che si dividono però tra inguaribili ottimisti e pessimisti cosmici in merito a quelle che saranno le dinamiche di gioco pronte a prender vita in game. Ancora nebuloso il gameplay vero e proprio di Fallout 76, sebbene gli sviluppatori stiano provando a dare ...

Fallout 76 avrà il VATS in tempo reale : Fallout 76 è un titolo che, pur rispettando i canoni della serie, introdurrà al contempo molte novità. Il gioco sarà infatti un'esperienza interamente online, inoltre come riporta PCgamer non mancherà nemmeno il VATS (Vault-Tec Assisted Targeting System), ma questa tecnologia funzionerà in modo diverso da come sia stati abituati ad utilizzarla in passato: il VATS infatti ora funzionerà in tempo reale, per cui non verrà rallentato il tempo.Il ...

Fallout 76 avrà una modalità Battle Royale? Bethesda risponde : La presenza di Fallout 76 all'E3 2018 è da considerarsi tranquillamente come un fiore all'occhiello per Bethesda. Il publisher che ha “sfilato” come terzo (in ordine temporale) sui palchi di Los Angeles ha voluto rinnovare in toto l'abito del franchise, presentando un prodotto che si discosta in maniera importante dai predecessori. Se infatti il gameplay può sembrare speculare a quello degli ultimi capitoli, è l'ecosistema di gioco che cambierà ...

Fallout 76 avrà una componente narrativa : A prima vista sembrerebbe che il nuovo Fallout 76 abbia sacrificato la componente single player per concentrarsi su un multiplayer ma bisogna precisare che è presente una storia e una parte precisa alla fine del gioco che prevede il lancio delle testate nucleari.Come riporta VG247 troviamo una spiegazione nell'ultimo episodio di Noclip documentary presentato da Danny O'Dwyer. Faccia a faccia col team di Bethesda (prima del reveal E3) ha coperto ...