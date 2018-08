Ex consigliera Omarosa Manigault diffonde audio segreto del suo licenziamento Casa

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) L'exdellaBianca,Newman, ha diffuso una registrazione classificata come segreta che svela le circostanze del suoda parte del capo di gabinetto John Kelly e una seconda registrazionedi una presunta conversazione telefonica con Donald Trump, dopo che era stata licenziata dal capo dello staff.ha detto di aver deciso di rilasciare la registrazione nella Situation Room - in violazione dei protocolli di sicurezza - e di aver registrato conversazioni con Trump perchè "questa è unaBianca in cui tutti mentono". Una nuova preoccupazione per Donald Trump, dopo la diffusione dell'di una telefonata con il suo avvocato personale Michael Cohen, in cui discuteva di come ottenere con un pagamento il silenzio della modella Karen McDougal sulla loro relazione avvenuta tra il 2006 e il 2007, quando era già ...