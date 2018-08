Europei Nuoto 2018 – I complimenti del Presidente della Federnuoto agli azzurri | “hanno

Nuoto - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Promossi e bocciati della rassegna continentale di Glasgow : SIMONA QUADARELLA 10: Più di così non le si poteva chiedere. Vittoria con record italiano negli 800, dominio assoluto nei 1500 e vittoria all’ultimo respiro nei 400 che non sono mai stati realmente la sua gara. In Europa ha aperto una nuova era, in attesa del confronto con sua maestà Ledecky che potrebbe non essere più così impietoso come in passato. PIERO CODIA 10: Al friulano il massimo dei voti perché ha fatto sobbalzare tutti i tifosi ...

Nuoto di fondo - Europei 2018. Arianna Bridi : “Ci ho sempre creduto - fino alla piastra. Questo oro è bellissimo” : Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito. La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni ...

Europei di nuoto - Arianna Bridi oro e Matteo Furlan bronzo nei 25 km. Il duo Bertocchi-Pellacani vince nel trampolino : Due ori e un bronzo è il bottino dell’Italia nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto. A Glasgow gli azzurri trionfano nella 25 chilometri di fondo con Arianna Bridi e a Edimburgo il duo Elena Bertocchi-Chiara Pellacani si impone nel trampolino da 3 metri. bronzo invece per Matteo Furlan nella gara maschile di nuoto in acque libere. Le tre medaglie consentono all’Italia di chiudere nella terza posizione generale con 39 podi ...

Europei - 25 km : Furlan bronzo nel nuoto di fondo : Roma, 12 ago., askanews, - Nella 25 chilometri avvolta dal grigiore e caratterizzata da freddo e pioggia, Matteo Furlan di prende il bronzo in 4h57'55 8, preceduto dall'ungherese Kristof Rasovszky, ...

Europei Nuoto Glasgow - oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo : Europei nuoto Glasgow, oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo L’azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l’olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul podio più alto Bertocchi e Pellacani Parole ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

Europei Nuoto : bronzo per l'azzurro Furlan nella 25 chilometri : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 chilometri nella gara di fondo ai campionati Europei di nuoto a Glasgow. L'azzurro ha chiuso in 4h57'55"8. Medaglia d'oro per l'ungherese Kristof Rasovsky (4h57'53"5) e argento al russo Kirill Belyaev (4h57'54"6), argento. Al quinto posto un altro azzurro, Simone Ruffin.

Europei di nuoto - Bertocchi e Pellacani vincono l'oro nei tuffi - : La coppia si è aggiudicata la prima posizione nella specialità del trampolino da tre metri. Con 229,26 punti hanno preceduto Germania e Russia