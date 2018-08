Europei di Ciclismo | Matteo Trentin | ‘La caduta ci ha favorito’

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia si lancia al meglio verso Tokyo 2020. I quartetti si confermano - Viviani torna nell’omnium : Bilancio indubbiamente positivo per l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). La nazionale azzurra è riuscita a rispettare le attese al Sir Chris Hoy Velodrome, andando a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Un risultato in linea con quello dello scorso anno (stessi ori, un argento e tre bronzi) e che conferma lo stato di salute del nostro movimento. Questo evento era molto importante perché ...

Ciclismo - Europei 2018 : Italia dominante nelle prove in linea. Bastianelli-Trentin - volate d'autore : Non potevano andare meglio gli Europei di Ciclismo su strada in quel di Glasgow per quanto riguarda la nazionale Italiana. Se nelle cronometro il distacco dal resto del continente e del mondo in generale è ancora davvero molto grande, soprattutto tra gli uomini viste alcune assenze , Gianni Moscon su tutti, , nelle prove in linea gli azzurri hanno sfoderato due prove davvero ...

Europei Ciclismo 2018 – La rinascita di Trentin : “me ne sono capitate di tutti i colori - ma non ho mai dubitato di me” : La gioia di Trentin dopo la vittoria di ieri nella prova su strada agli Europei di Ciclismo 2018 Un’emozione immensa, stratosferica, ieri a Galsgow per la vittoria di Matteo Trentin sulla pista su strada degli Europei di Ciclismo 2018. L’azzurro ha trionfato al termine di una corsa tosta e complicata, sotto la pioggia, grazie ad un lavoro di squadra impeccabile: “siamo stati perfetti. Che cosa si può dire di diverso, al ...

Ciclismo - Europei 2018 : il capolavoro tattico dell’Italia. Davide Cassani direttore di un’orchestra perfetta : Era stata mancata, con tantissima sfortuna, tra Rio 2016 ed Herning 2017. Alle Olimpiadi Vincenzo Nibali sul più bello, quando in discesa sembrava lanciato verso l’oro, è finito a terra, mentre negli Europei dello scorso anno Elia Viviani nella volata conclusiva era stato battuto davvero di centimetri da Alexander Kristoff. Ora finalmente è arrivata: la prima grande vittoria per Davide Cassani da commissario tecnico della nazionale ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il pagellone. Il ritorno di Viviani - le conferme di Confalonieri e Paternoster - la delusione per Ganna : Gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna) hanno regalato tante emozioni, con l’Italia che è riuscita a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Tanti azzurri hanno brillato al Sir Chris Hoy Velodrome, ma qualcuno ha anche deluso. Andiamo quindi a scoprire le pagelle degli azzurri. UOMINI Elia Viviani 10: il grande ritorno su pista del campione olimpico di Rio 2016, che in questa rassegna continentale è ...

Ciclismo - Europei 2018 : Matteo Trentin - la vittoria che cambia la carriera. Ora le Classiche del Nord : Un oro che cambia una carriera, una vittoria da vero campione. Oggi Matteo Trentin ha fatto la gara perfetta a Glasgow ed è andato a conquistare il titolo nella prova in linea degli Europei di Ciclismo. Il 29enne di Borgo Valsugana è stato bravissimo ad inserirsi nell’azione decisiva della corsa e poi ha sfruttato il proprio spunto veloce per battere tutti sul traguardo. In carriera Trentin ha conquistato tappe in tutti e tre i grandi giri: ...

Ciclismo - Europei 2018. Matteo Trentin : “Una vittoria incredibile! Italia spettacolare - siamo stati perfetti” : Giornata semplicemente magica per Matteo Trentin che ha conquistato il successo più bello della carriera laureandosi Campione d’Europa a Glasgow. Il Trentino si è consacrata al termine di una giornata perfetta, ha centrato la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi abbiamo lavorato bene di squadra, l’azzurro ha piazzato uno sprint regale e ha trionfato con pieno merito. Matteo Trentin era raggiante ai microfoni della Rai nelle ...

Ciclismo - Europei 2018 : Matteo Trentin REGALE! Campione d’Europa a Glasgow - l’Italia domina la corsa! : Un percorso non durissimo a livello altimetrico (14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km), ma una corsa che è stata resa davvero molto complicata a causa delle condizioni metereologiche e delle andature davvero alte. A trionfare nella prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada a livello maschile in quel di Glasgow è un mostruoso Matteo Trentin al termine di una gara davvero piena di sorprese. L’Italia domina in lungo e ...