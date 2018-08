European Championships 2018 - il pagellone dell’Italia sport per sport. Nuoto e ciclismo da lode - atletica bocciata : IL pagellone DEGLI European Championships 2018 PER L’ITALIA Nuoto, 9: 22 medaglie vinte, record storico per una rassegna continentale. Con Gregorio Paltrinieri a mezzo servizio, Gabriele Detti assente per infortunio e Federica Pellegrini che ha lasciato (per ora…) gli amati 200 sl, l’Italia ha risposto con una profondità di squadra senza precedenti. Diversi nomi nuovi sono esplosi definitivamente e possono guardare con elevate ...

European Championships 2022 : la prossima edizione si svolgerà a Roma? Atletica e nuoto nella stessa città - svolta epocale in arrivo : Gli European Championships 2022 potrebbero svolgersi a Roma: questa è la notizia che circola nell’ambiente sportivo con sempre maggiore insistenza da qualche settimana e sembra che manchi soltanto l’ufficialità, la nostra capitale sarebbe pronta per ospitare la competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diversi sport tra cui Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica. Sarebbe ...

European Championships 2018 : Italia potenza continentale. Padroni di nuoto e ciclismo - piange l’atletica. E il medagliere sorride… : Gli European Championships 2018 sono stati letteralmente trionfali per l’Italia che ha chiuso al terzo posto nel medagliere complessivo con 15 ori e addirittura 60 medaglie all’attivo (considerando soltanto le prove seniores). La nostra Nazione ha preceduto corazzate come Francia, Germania e Olanda, confermandosi ancora una volta come una potenza indiscussa in ambito sportivo. Nonostante le difficoltà strutturali, nonostante delle ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza - potenza assoluta! 60 podi - superate Francia - Germania e Olanda! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf.

European Championships 2018 - Italia terza nel medagliere! Superate Germania e Francia - siamo una potenza! : Una domenica bestiale. Una giornata da Italia, lottando con il cuore su più fronti ed agguantando vittorie spesso difficili da pronosticare. 4 ori per sorpassare in un colpo solo Germania, Francia ed Olanda ed issarci al terzo posto nel medagliere. Un bel balzo dalla sesta alla terza piazza, ennesima conferma tra le potenze mondiali dello sport (ricordiamo che gli azzurri sono ininterrottamente nella top10 delle Olimpiadi estive dal 1996). La ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA TITANICA! 4 ori - un delirio di vittorie! E ora la 4×100 per la ciliegina : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : PIOVE OROOOO!!! Trentin regale - Bertocchi-Pellacani - Bridi e maratona a squadre! ITALIA IPERURANICA! : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - Arianna Bridi e maratona a squadre! Trentin nella fuga buona! : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - Arianna Bridi e maratona a squadre! ITALIA COMMOVENTE! : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - miracolo nei tuffi! Furlan bronzo nella 25 km! : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - miracolo nei tuffi! Maratona in trionfo - Italia col cuore! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships , domenica 12 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - miracolo nei tuffi! Maratona in trionfo - Italia col cuore! : Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di