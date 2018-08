Europa League Atalanta | contro l' Hapoel dirige Schneider

Pronostico Maccabi Tel Aviv vs Pyunik - Playoff Europa League 16-8-2018 e Analisi : Pronostico e Analisi di Maccabi Tel Aviv – Pyunik , Playoff Europa League, Giovedì 16 Agosto 2018. Maccabi-Pyunik, fase due. Dopo lo 0-0 in terra armena di martedì scorso i ragazzi di Ivic e Talalaev sono pronti a scendere di nuovo in campo al Netanya Stadium per giocarsi un posto nella finale Playoff contro una tra i croati del Rijeka e i norvegesi del Sarpsborg (n.d.r., all’andata è finita 1-1). Come finirà il match? Andiamo a ...

Europa League - brutto episodio in Sturm Graz-Larnaca : guardalinee colpito al volto da una lattina di birra : Un episodio deprecabile, che rovina un match fin lì giocato a viso aperto da entrambe le squadre. È il 77° minuto della gara tra Sturm Graz e Aek Larnaca , valida per l'andata del terzo turno ...

Video/ Hapoel Haifa Atalanta - 1-4 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Hapoel Haifa Atalanta , 1-4, : highlights e gol della partita giocata in Israele dai nerazzurri per il terzo turno preliminare di Europa League.

Atalanta Europa League. Qualificazione ipotecata con Hateboer - Zapata - Pasalic e Barrow : Super Atalanta nel terzo turno preliminare di Europa League. Nella gara di andata in casa dell’Hapoel Haifa, i lombardi si impongono

Europa League - l’Atalanta passeggia sull’Hapoel Haifa : i nerazzurri ad un passo dai playoff : L’Atalanta ad un passo dai playoff di Europa League, i nerazzurri segnano quattro gol contro la squadra israeliana L’Atalanta vince contro l’Hapoel Haifa per 4-1. I calciatori di Gasperini, dopo un gol in avvio della squadra israeliana, si rifanno sotto. Il primo tempo si conclude con il risultato di 2-1, ma nel secondo parziale del match sono altre due le reti firmate dai nerazzurri. Hateboer, Zapata, Pasalic e Barrow ...

Hapoel Haifa Atalanta 1-4. Gasperini ipoteca il playoff di Europa League : Hapoel Haifa-Atalanta 1-4 7' Buzaglo, H,, 19' Hateboer, A,, 21' Zapata, A,, 65' Pasalic, A,, 85' Barrow, A, Hapoel Haifa, 4-3-3,: Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Ginsari, 58' Elbaz,, Sjostedt,...

Europa League - l'Atalanta risponde presente ed 'ipoteca' il passaggio del turno : distrutto l'Hapoel Haifa : Hapoel Haifa al tappeto sotto i colpi dell'Atalanta che ha giocato un'altra ottima gara in questo secondo turno dei preliminari di Europa League Non può nulla l' Hapoel Haifa al cospetto di questa ...