Europa | lavoro | Mezzogiorno | incontro a Polistena

'Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa' : Il ministro degli Esteri manda un messaggio agli italiani all'estero nel giorno in cui si ricordano i 262 minatori, di cui 136 italiani, morti in Belgio

Moavero per l'anniversario di Marcinelle : "Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa" : "Siamo stati una nazione di emigranti, anche in Europa siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ricordarlo "quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62mo anniversario della tragedia di ...

Lavoro - i contratti a termine ci sono in tutta Europa. Ma in Italia mancano le tutele : La crescita di rapporti a tempo determinato rientra in un trend Ue: l’incidenza è del 15,5% da noi, contro i 16% dell’Eurozona. Il problema? All’estero si investe per garantire occupazione. Nella Penisola, come testimonia il rapporto Svimez, aumenta solo il precariato...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo di ...

Lavoro : ImpresaLavoro - Italia 3° in Europa per tasso disoccupazione : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Negli ultimi 12 anni il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato di 4,5 punti percentuali, passando dal 6,9% del 2006 all’11,4% del 2017 (ultimo dato disponibile). Il nostro Paese risulta quindi il terzo in Europa per tasso di disoccupazione. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione dei dati Ocse contenuti nel report Employment Outlook 2018. Nel periodo ...

Drogati di farmaci per studio e lavoro - è boom in Europa : Studenti e professionisti, in buone condizioni di salute ma sotto pressione per lavoro o esami: sono loro i potenziali consumatori di farmaci utilizzati in modo improprio per potenziare l'attenzione e la memoria, un fenomeno in crescita ancora molto poco indagato in Italia. In un'indagine condotta su decine di migliaia di persone nel mondo, il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato 'smart drug', almeno una volta nei 12 mesi ...

Farmaci : boom in Europa per le “droghe intelligenti” per lavoro o studio : Una ricerca pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, ripreso da Nature online, ha rilevato un boom di Farmaci usati in modo improprio per potenziare l’attenzione, lo studio o le prestazioni sul lavoro: secondo un sondaggio condotto su decine di migliaia di persone in 15 nazioni nel mondo, il 14% ha dichiarato di aver utilizzato “smart drug“, o “‘droghe intelligenti” almeno una volta nei 12 ...

Così il Niger fa(rà) il lavoro sporco per l'Europa : "Ma i migranti non si fermeranno" : In Niger le politiche migratorie intraprese sotto la pressione delle istituzioni europee "hanno contribuito a destabilizzare il fragile equilibrio sociale che vivono alcune regioni". A sottolinearlo in un'intervista...

Lavoro - la Bekaert si sposta nell’Est Europa : 318 operai a rischio. “Con Jobs act non abbiamo ammortizzatori” : Andrea Becattini lavora nella fabbrica Bekaert (ex-Pirelli) di Figline Valdarno da 27 anni. Ha 49 anni ed è un operaio da più di metà della sua vita. È uno dei 318 dipendenti coinvolti nel licenziamento di massa della fabbrica, che chiuderà i battenti tra 69 giorni per spostare la produzione in Romania e Slovacchia. Una notizia che ha colto i lavoratori di sorpresa e che è l’ennesima chiusura di un’impresa che avviene per ...

Sci alpino - la squadra di Coppa Europa femminile pronta ad una settimana di intenso lavoro : Le ragazze della squadra di sci alpino di Coppa Europa al lavoro fra lo Sport Service Mapei, Madonna di Campiglio e il Centro Preparazione Olimpica di Formia settimana di intenso lavoro per il gruppo femminile di Coppa Europa. Il team delle discipline tecniche di sottopone ad alcuni test atletici presso la struttura dello Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di venerdì 22 giugno con Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, ...

Italia prima d’Europa per giovani nullafacenti e tra le ultime per rincaro del costo del lavoro : Eurostat, l’agenzia europea di statistica, rileva che l’Italia è il Paese della Ue col maggior numero di Neet, i...

In Italia c'è la tassazione sul lavoro più alta d'Europa : Quasi metà stipendio degli Italiani se ne va in tasse. Una cruda verità che rende l'Italia il Paese dell'Unione europea con la più alta tassazione sul...

Economia - lavoro e un’Europa più equa : il discorso di Conte prima della fiducia : Grande attesa per l’intervento del neo premier, alle 12, che toccherà alcuni dei punti programmatici riportati nel contratto scritto da M5S e Lega, pilastro del governo giallo-verde

Economia - lavoro e un’Europa più equa : Grande attesa per l’intervento del neo premier, alle 12, che toccherà alcuni dei punti programmatici riportati nel contratto scritto da M5S e Lega, pilastro del governo giallo-verde