Estate bagnata… in arrivo la burrasca di #Ferragosto Allerta meteo | vediamo come e dove

(Di lunedì 13 agosto 2018) Se stavate progettando un Ferragosto in spiaggia o un picnic fuori porta, prima leggete bene questo articolo, siamo ancora in tempo per cambiare i nostri programmi.era già stato previsto le prime piogge sono arrivate e non saranno altro che il preludio della cosiddettadi Ferragosto che se da un lato abbasserà le temperature portando un sollievo inaspettato a questo caldo afoso, dall’altro rovinerà i piani ai vacanzieri di fine stagione. Il maltempo per ora ha toccato la Liguria con diverse trombe d’aria in mare. Si aspetta ora l’anticiclone indalla Francia e che poi attraverserà dal Nord al Sud tutta la nostra bella penisola portando acquazzoni e piogge persistenti.intanto in Emilia Romagna per la notte e le successive 24 ore. Stesso vale per la Lombardia. Secondo gli esperti del, domani, martedì 14 agosto, sarà il giorno ...