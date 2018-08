Escursioni | 2 interventi di soccorso in Toscana

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Due distintidiper tresti in. Si tratta di un cinquantenne che, dopo una notte all’aperto, è stato ritrovato nei boschi della Versilia (Lucca), e di due ragazze recuperate in Mugello (Firenze), nella zona Madonna dei Tre fiumi. Per le ricerche del cinquantenne, che si era perso tra i boschi delle frazioni di Lucese e Torcigliano, nel comune di Camaiore, è intervenuto in primo luogo personale della stazione di Querceta delalpino. L’uomo aveva dato l’allarme ai carabinieri dicendo di non sapere dove si trovasse e di essere ferito e disidratato. Tra l’altro aveva perso gli occhiali e questo ha complicato ancora di piu’ la ricerca del sentiero. Alle operazioni hanno preso parte anche i cinofili e altre stazioni delalpino sono state messe in allerta. Questa mattina le squadre dei soccorritori hanno ...