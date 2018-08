' Erdogan non ha chiesto aiuto Putin'

Turchia : Erdogan - non ci sono riusciti col golpe ora usano soldi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Erdogan : non cadremo in trappola tassi : "Troveremo mercati alternativi replicando a chi ci colpisce attraverso il dollaro con strumenti finanziari", ha detto,riferendosi alla politica Usa dei dazi. "Affidarci all'Fmi? Vogliono che ...

Erdogan - non cadremo in trappola tassi : E poi nuovamente avvertito gli Usa: "Risponderemo a chi ha iniziato una guerra commerciale contro il mondo intero, inclusa la Turchia, virando verso nuove alleanze". I tassi di interesse sono uno ...

Erdogan : non cadremo in trappola tassi : 18.14 "I tassi di interesse sono uno strumento di sfruttamento per rendere i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Non cadremo nella loro trappola". Lo ha detto il presidente turco Erdogan a un incontro del suo partito. "Troveremo mercati alternativi replicando a chi ci colpisce attraverso il dollaro con strumenti finanziari", ha detto,riferendosi alla politica Usa dei dazi. "Affidarci all'Fmi? Vogliono che rinunciamo alla nostra ...

Erdogan contro gli Usa : non ci metterete in ginocchio con minacce : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rispedito indietro agli Stati Uniti le "minacce" fatte sulla vicenda del pastore americano ai domiciliari in Turchia, Andrew Brunson, che ha causato un'...

Erdogan contro gli Usa : non ci metterete in ginocchio con minacce : ... Andrew Brunson, che ha causato un'escalation della tensione tra i due alleati Nato e la pressione sull'economia turca. 'E' sbagliato pretendere di mettere la Turchia in …

Erdogan - non perderemo guerra economica : ANSA, - ANKARA, 10 AGO - Il governo turco "non perderà la guerra economica". Lo ha affermato il presidente turco Racep Tayyip Erdogan parlando durante una visita alla città settentrionale di Bayburt ...

Non dite a Washington che Erdogan e Xi provano l'inedita alleanza : Infine, i Balcani, dove la presenza della Mezzaluna è di fatto limitata dall'attivismo cinese e dove Erdogan, proprio per non entrare troppo in conflitto, ha deciso di favorire una politica di soft-...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere. I naufragi sono il colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della Turchia : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...

Elezioni in Turchia : Erdogan vuole tutto il potere - ma l'esito non è scontato : Il suo sfidante principale Muharrem Ince, candidato del socialdemocratico Chp, promette di dargli del filo da torcere

