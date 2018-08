Erdogan | la crisi economica è una continuazione del colpo di stato

La crisi della lira turca - Erdogan accusa gli Stati Uniti : Istanbul, askanews, - La Turchia sprofonda in una crisi monetaria che fa paura ai mercati, e la Banca centrale di Ankara cerca di correre ai ripari fornendo al sistema creditizio la liquidità ...

Non si arresta la crisi della lira turca - e Erdogan attacca gli Usa - : Roma, 13 ago., askanews, - Le rassicurazioni della banca centrale turca non hanno fatto breccia sui mercati. Un'altra giornata difficile per la Turchia con la lira che continua a sprofondare. Oggi la ...

Erdogan - le ragioni della crisi in Turchia/ Crollo Lira - Borse Ue a picco : “economia ancora forte” : Turchia, nuovo Crollo Lira "subito misure straordinarie": ultime notizie crisi Erdogan, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", Borse europee giù(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:52:00 GMT)

CRISI LIRA TURCA - Erdogan : "CAMPAGNE CONTRO NOSTRO PAESE"/ Ultime notizie - la fuga verso il dollaro Usa : CRISI LIRA TURCA, ERDOGAN: "Campagne CONTRO NOSTRO Paese". Ultime notizie, la Borsa di Istanbul cala a picco, toccando un nuovo minimo storico, Ftse Mib in flessione(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Turchia - la catena di errori che Erdogan maschera con la teoria del complotto : ora la crisi di Ankara minaccia le banche Ue : La cosa più sorprendete dalla crisi finanziaria turca è che c’è poco di cui sorprendersi. L’avvitamento delle ultime ore è il risultato dell’accumularsi, mese dopo mese, se non anno dopo anno, di elementi che hanno composto una miscela esplosiva. Approcci economici in sfregio alla logica, distorsione a fini politici delle politiche monetarie, colonizzazione familistica dei gangli vitali dell’amministrazione economica a cui si è aggiunto negli ...

Erdogan si rifà al nazionalismo per affrontare la crisi economica in Turchia : 10/08/2018 - 19:41 Ad affossare la già di per sé traballante economia turca ci ha pensato lo "spensierato" presidente americano con il solito tweet che, per colpire ed abbattere qualsiasi "nemico", ormai può essere considerato più efficace di un missile da ...

Crisi lira turca - Erdogan : 'In corso campagne contro il nostro Paese' : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui ...