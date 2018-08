Erdogan | gli Usa ci accoltellano alle spalle

TURCHIA - NUOVO CROLLO LIRA/ Ultime notizie - Erdogan attacca gli Usa : "Ci accoltellate alle spalle!" : TURCHIA, NUOVO CROLLO LIRA "subito misure straordinarie": Ultime notizie crisi Erdogan, la Banca centrale afferma che sarà "fatto il necessario", Borse europee giù(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:20:00 GMT)

Erdogan contro gli Usa : non ci metterete in ginocchio con minacce : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rispedito indietro agli Stati Uniti le "minacce" fatte sulla vicenda del pastore americano ai domiciliari in Turchia, Andrew Brunson, che ha causato un'...

Caos Turchia - Erdogan agli Usa : basta unilateralismo o cerchiamo nuovi alleati : "Gli Usa devono rivedere la propria dipendenza dalle sanzioni e dal bullismo o l'intero mondo si unirà per costringerli" a farlo, aggiunge Zarif. Venerdì, Trump ha autorizzato un raddoppio dei dazi ...

Erdogan contro gli Usa : non ci metterete in ginocchio con minacce : ... Andrew Brunson, che ha causato un'escalation della tensione tra i due alleati Nato e la pressione sull'economia turca. 'E' sbagliato pretendere di mettere la Turchia in …

Crollo lira turca - Erdogan avverte gli Usa : 'Basta unilateralismo' - : La moneta della Turchia continua ad affondare trascinando giù i mercati . Il presidente turco minaccia Washington: "Non perderemo la guerra economica". E al NYT dice: invertire mancanza di rispetto o ...

Turchia - Erdogan avverte gli Usa : basta unilateralismo senza rispetto cercheremo nuovi alleati : In giornata è previsto un annuncio del ministro delle Finanze e genero del presidente, Berat Albayrak, che dovrebbe rivelare i piani per una "nuova economia" nel tentativo di rassicurare gli ...

Caos Turchia - duro monito Erdogan agli Usa : basta unilateralismo : Se gli Usa non "invertono la tendenza all'unilateralismo e alla mancanza di rispetto saremo costretti a iniziare a cercare nuovi amici e alleati". Lo scrive Recep Tayyp Erdogan in un articolo sul New ...

Lira turca affonda - allarme mercati - Erdogan attacca gli Usa : «Loro hanno i dollari - noi Allah» : La Turchia di Erdogan affonda e trascina giù i mercati. Nel giorno più nero per la Lira turca, che arriva a perdere oltre il 15% contro dollaro ed euro e scatena il contagio tra Borse...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere. I naufragi sono il colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

CAOS SIRIA/ Il doppio gioco criminale che lega Erdogan agli islamisti : La liberazione completa della parte meridionale della SIRIA è solo questione di giorni. Il problema che resta da risolvere si chiama Turchia. Ecco perché. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ La richiesta di Trump a Putin che prova il fallimento degli Usa, di P. RicciCAOS SIRIA/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin, di P. Ricci

Özil addio alla Germania/ La foto con Erdogan gli costa la nazionale : Usato il mio passato per idee politiche : Özil addio alla Germania, la foto con Erdogan gli costa la nazionale. Il calciatore si sfoga e sottolinea come secondo lui sia stato Usato il suo passato per idee politiche.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:04:00 GMT)

Özil e la foto con Erdogan : 'Rispetto le origini della mia famiglia - nessun aiuto elettorale' : ... "La loro è stata sicuramente una scelta infelice", né precluso la loro partecipazione in Russia, edizione peraltro funesta per i campioni del mondo in carica. Se lo juventino Emre Can , anch'egli ...

Turchia - le prime nomine di Erdogan : il genero alle Finanze - bavaglio alla Banca centrale : Gli occhi dei mercati e degli investitori internazionali erano tutti puntati su un nome: il nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Speravano

Erdogan si insedia e cancella il ministero per gli Affari europei : Una tecnica, l'accorpamento del ministero dell'Economia a quello del commercio e delle dogane. E una più simbolica: la cancellazione del ministero per gli Affari esteri, creato in tempi in cui la ...