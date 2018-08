Era il Nobel della superiorità occidentale

“Addio gigante”. Premio Nobel - con i suoi libri ha ispirato 2 genErazioni : Lutto nel mondo della cultura. Premio Nobel per la letteratura. Nella sua carriera ha scritto più di 30 libri e ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Booker prize nel 1970 per il romanzo «In uno stato libero» Lo scrittore anglo-caraibico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, noto come VS Naipaul è morto nella sua casa di Londra loNato a Trinidad e Tobago da un famiglia di origini indiane il 17 agosto del 1932 ma naturalizzato britannico, ...

E' morto Naipaul - Nobel lettEratura 2001 : 7.00 E' morto nella sua casa londinese lo scrittore anglo-caraibico,di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Nobel per la letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzi, come "Una casa per Mr Biswas"e"Sull'ansa del fiume",e di numerosi saggi.Ne ha dato notizia la famiglia in un tweet all'agenzia Press Association.Aveva 85 anni. Questa la motivazione del Nobel: "Per aver unito una descrizione percettiva a un esame accurato ...

