Equitazione | FEI Nations Cup 2018 | Francia padrona del completo a Haras du Pin! Olanda e

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia seconda a Dublino - ma non basta per l’accesso in finale. Gli azzurri sperano nel ripescaggio : Podio amaro per l’Italia nell’ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, che ha avuto luogo a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito un eccellente secondo posto, chiudendo le due manche con 12 penalità complessive e restando alle spalle soltanto del Messico, che ha trionfato e ha escluso di fatto il quartetto Italiano dalla finale di Barcellona, distante appena 5 punti. Luca Marziani (0/0) è stato ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia in cerca di un’impresa disperata per andare in finale - Svizzera e Irlanda a caccia del primato : Un’impresa disperata attende l’Italia, impegnata nell’ottava e ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito la salvezza matematica di un soffio, preservando a Hickstead appena 2.5 punti utili a garantirsi almeno il nono posto in classifica e a relegare in ultima posizione la Spagna, costretta a retrocedere in seconda divisione. Ma ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Irlanda beffa i britannici a Hickstead - l’Italia è sesta e rischia la retrocessione : Aleggia sull’Italia lo spettro della retrocessione nella seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018. La squadra azzurra non è riuscita a far meglio del sesto posto nella penultima tappa ad Hickstead, in Gran Bretagna, ed ora è ultima in classifica generale, a quasi 30 punti di distanza dall’Olanda, che un anno fa trionfò in Coppa delle Nazioni ed oggi si gioca la permanenza nella massima categoria proprio con il team ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia a caccia di punti a Hickstead per sbloccare l’impasse. Azzurri senza De Luca e Zorzi : Italia a caccia di punti e di fiducia nella settima e penultima tappa della seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Gli Azzurri finora non sono riusciti a brillare in una competizione che un anno fa li vide sfiorare la vittoria ed oggi non sembra rappresentare più una priorità per i rappresentanti del Bel Paese. L’avvio stentato, d’altra parte, ha praticamente precluso le chance di puntare alla ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Olanda show a Falsterbo in un jump-off da sballo! Italia splendida quarta : L’Olanda trionfa a Falsterbo, in Svezia, nella sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. Una prova di forza messa in mostra dalla pattuglia olandese che, priva del numero 1 al mondo Harrie Smolders, è riuscita ugualmente a prevalere al termine di uno strepitoso jump-off, che ha visto protagoniste ben quattro squadre, tutte a pari merito con 4 penalità al termine dei due round. Tra queste c’era anche ...

Equitazione - a San Rossore gli i campionati europei FEI di endurance young riders e junior : l'Italia a caccia di medaglie : 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia in cerca di riscatto a Falsterbo - ultime chance per ambire alla finale : Ora o mai più. L’Italia va a caccia del riscatto a Falsterbo, in Svezia, in occasione della sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, che finora non ha arriso ai colori azzurri. Il team italiano è consapevole di dover rimontare dall’ultima posizione in cui si trova adesso, ma intanto ha già esaurito le tappe escluse dal suo programma e si appresta al rush finale per cercare di agganciare ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania : Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Belgio impeccabile a Rotterdam! Trionfo senza penalità davanti alla Germania : Belgio straripante a Rotterdam, in Olanda, dove si è svolta la quinta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. La compagine belga ha letteralmente annichilito gli avversari, chiudendo le due manche con 0 penalità e lasciandosi alle spalle la Germania, a cui non è bastata una grande prestazione per ergersi sul gradino più alto del podio. Nicola Philippaerts con H&M Chilli Willi e Jos Verlooy con Igor ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : il Belgio domina a Sopot - Francia e USA sul podio. Italia soltanto settima : Il Belgio fa la voce grossa a Sopot, in Polonia, e si aggiudica la quarta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, ponendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla finale di Barcellona. Ma a patire per ora è l’Italia, che non va oltre il settimo posto e pregiudica almeno in parte le chance di accedere all’ultimo atto della competizione. Il Belgio è riuscito a chiudere la sua prova con 13 penalità ...