Entella | Gozzi | «Serie B a 19 squadre? E' una forzatura»

Serie B - il presidente dell' Entella Gozzi : 'Il campionato a 19 squadre è una forzatura' : 'Voglio creare un'associazione per un calcio legale, onesto e trasparente: forse non hanno capito che tipo sono'. Così il presidente dell'Entella Antonio Gozzi a margine della sfida del terzo turno di ...

"Non si può andare avanti con queste spallate senza rispettare le regole", le parole del presidente dell'Entella.

Gozzi furioso e deluso : « Entella punita due volte» : Non va proprio giù all'Entella la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sul caso delle plusvalenze fittizie che hanno visto deferite il Chievo e il Cesena per i campionati 2015-2016 e 2016-2017. ...

Entella - caccia al nuovo allenatore. Gozzi : 'Ma non 'brucerò' Volpe' : Chiavari - 'Quando mi chiedono chi sarà l'allenatore dell'Entella nella prossima stagione rispondo che ci stiamo pensando e che la nostra sarà una scelta di testa e di cuore, il che non significa non ...