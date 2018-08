Enna | due morti e tre feriti in un incidente stradale

Due passaporti agli altoatesini ViEnna non molla : legge pronta : L'Austria ha deciso di forzare i tempi e di procedere rapidamente a concedere la cittadinanza, e quindi il doppio passaporto, ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige. Entro il ...

RavEnna - auto finisce fuori strada : 60enne muore a due passi da casa : L'incidente stradale a Belricetto, frazione di Lugo, nella provincia di Ravenna. Un uomo di sessanta anni ha perso la vita lungo la provinciale “Maiano”, alle porte della frazione in cui abitava. Dopo aver affrontato un’ampia curva a sinistra, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e piombando in un fossato.Continua a leggere

I DUE VOLTI DI GEnnaIO/ Su Rai Movie il film con Kirsten Dunst (oggi - 15 giugno 2018) : I due VOLTI di GENNAIO, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Viggo Mortensen e Kirsten Dunst, alla regia Hossein Amini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:53:00 GMT)

Pozzo - il giornalista allenatore tra due Mondiali e una pEnna : ... che non aveva abbandonato definitivamente l'impiego dirigenziale alla Pirelli, che viaggiava in seconda classe e scriveva per le pagine di sport de La Stampa, la sola, con la Pirelli, che gli ...

RavEnna - notte hot in caserma con due donne e segna straordinario/ Carabiniere le aveva conosciute in un bar : Ravenna, notte hot in caserma e segna lo straordinario. Carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:40:00 GMT)

RAVEnna - NOTTE HOT CON DUE DONNE IN CASERMA : CHIEDE STRAORDINARIO/ Come il carabiniere ha ingannato il collega : RAVENNA, NOTTE hot in CASERMA e segna lo STRAORDINARIO. carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:36:00 GMT)