Emilia Clarke e Lena Headey contro gli stereotipi femminili nell’ironico corto di BBC con

Emilia Clarke e la sua gaffe colossale di fronte al Principe William : Sul piccolo schermo è la nata dalla tempesta ed è Madre dei Draghi, nella realtà è semplicemente Emilia Clarke . L'attrice che è sulla cresta dell'onda grazie alla sua partecipazione al Trono di Spade,...

Game of Thrones : l’addio social di Emilia Clarke : Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Emilia Clarke saluta la serie Game of Thrones – Il Trono di Spade e il personaggio di Daenerys Targaryen E’ tempo di addii anche nella serie fantasy Game of Thrones. Questa volta tocca all’attrice Emilia Clarke che, una volta terminate le riprese dell’ultima stagione, ha salutato il pubblico con un lunghissimo messaggio sui social. Ecco le sue parole. Emilia Clarke ...

Il Trono di Spade : il toccante post Instagram d'addio di Emilia Clarke : Sebbene l'ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda solamente nella primavera 2019, gli attori della famosa serie fantasy di HBO, tratta dai romanzi di George R. R. Martin , si avvicinano, ...

Emilia Clarke - addio social a 'Game of Thrones' : Lo show televisivo, che dal 2011 ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo, terminerà nel 2019 con l'ottava e ultima stagione. Ma l'addio dell'attrice non è l'unico: i membri del ...