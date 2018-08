Elsa Fornero | l' ex ministro boccia il taglio alle pensioni d' oro | ' Ossessionati da me

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero attacca Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Elsa Fornero attacca Matteo Salvini dopo le sue parole a Pontida. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:34:00 GMT)

Elsa Fornero : “Salvini non avrà mai il mio rispetto. Le adunate della Lega mi fanno paura” : L'ex ministra Elsa Fornero attacca la Lega e Matteo Salvini dopo il raduno di Pontida: "Queste adunate, con la conseguente esaltazione della personalità, mi fanno paura. Il fatto che il mio nome venga dato in pasto alla folla mi pesa, non c'ho fatto l'abitudine, la trovo una cosa incivile e non degna di un ministro della Repubblica. Salvini, come persona, non avrà mai il mio rispetto”.Continua a leggere

Elsa Fornero : "Salvini? Un lupo - che qualche volta si traveste d'agnello. I Mondiali? Tifavo Spagna" : "Salvini è affetto da una sorta di delirio di onnipotenza, pensa di poter risolvere tutti i problemi di tutti gli italiani, ma le persone nel Paese hanno spesso interessi contrapposti". Elsa Maria Fornero è intervenuta ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus. Parlando con i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Cianci, Fornero ha espresso il suo pensiero sul ministro dell'Interno."Le sue parole di ieri a Pontida? Ha detto che ...

Elsa Fornero - bacio dell morte : 'Di Maio? Una cosa giusta'. Pensionati - nuovo sputo : Il bacio della morte di Elsa Fornero a Luigi Di Maio sulle pensioni . Il taglio agli assegni 'd'oro' proposto dal ministro del Lavoro grillino, spiega l'ex ministra del Welfare del governo Monti, non ...

Elsa Fornero : "Vado in pensione il 1º novembre. Basta politica - ho già dato" : Lunga intervista sull'Unione Sarda a Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti e primo bersaglio delle critiche di molti esponenti del governo Lega-M5s. La sua riforma del sistema pensionistico nel...

Pensioni/ Quota 100. Elsa Fornero : volendo si può fare (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Quota 100. Elsa Fornero: volendo si può fare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 7 giugno. Elsa Fornero è intervenuta oggi su Radio Cusano Campus, dove ha parlato anche di riforma delle Pensioni. L’ex ministro del Lavoro ha spiegato nuovamente che la Legge che porta il suo nome si è resa necessaria per “evitare una crisi finanziaria che non avrebbe fatto male ai banchieri ma ...