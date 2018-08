Elena Tambini dall’arbitraggio al pressing

gqitalia

: RT @betman: Intervista di @marcocastoro1 a Elena #Tambini ex arbitro e ora star dello sport di Mediaset. E rifiuta ogni paragone con Dilett… - marcocastoro1 : RT @betman: Intervista di @marcocastoro1 a Elena #Tambini ex arbitro e ora star dello sport di Mediaset. E rifiuta ogni paragone con Dilett… - tennie91weddle1 : Elena Tambini, boom sui social. La nuova Diletta Leotta? «Il mio stile è diverso»: - Stevethebest4 : @ElyTamb @marcocastoro1 @leggoit Altro che la Francia...è stata Elena Tambini la vera campionessa del mondo in Russia -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il giornalismo sportivo ha il suo fascino, soprattutto al femminile. Ora alla schiera delle brave e belle del calcio si unisce ancheche, dopo l’esperienza mondiale di Balalaika, si prepara a una stagione televisiva piuttosto impegnativa dato che da settembre sarà al fianco di Pierluigi Pardo e di Giorgia Rossi nelle trasmissioni Aspettando. L’entusiasmo diè tangibile, dato che il calcio è stato il suo primo amore: in passato, infatti, ha fatto l’arbitro per alcune serie minori ma per ben nove anni. Esperienza che sicuramente l’aiuterà ad affrontare questa nuova sfida professionale, dove potrà mettere in campo tutta la sua preparazione. Cosa che comunque è riuscita a fare anche in altri contesti: d’altra parte quella per il giornalismo è una passione che ha avuto fin da ragazzina, ai tempi del liceo. È lì che ha ...