Ecco l' esplosivo e imperdibile trailer di lancio di Spider-Man

(Di lunedì 13 agosto 2018) A poco più di tre settimane daldi-Man, Insomniac Games ha voluto alimentare l'hype dei fan pubblicando undidel gioco, che complice una colonna sonora più che azzeccata siamo certi riuscirà a entusiasmarvi.Nelpossiamo avere un assaggio dell'azione esplosiva di cui saremo protagonisti in-Man, mentre il nostro amichevole Spidey di quartiere è impegnato ad affrontare alcuni dei villan che troveremo nel gioco. Il taglio cinematografico dello rende simile a quelli dei cinecomics stellari di Hollywood, per un risultato finale che lascia difficilmente spazio a dubbi sulla qualità del gioco.Vi ricordiamo che-Man sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2018, ovviamente in esclusiva per PS4. Che ne pensate del?Read more…