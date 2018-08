wired

: Ecco il suono dei robot nello Spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Ecco il suono dei robot nello Spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Lauraenientepiu : Ecco il suono dei robot nello Spazio - ritwittalo : Ecco il suono dei robot nello Spazio -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un tour all’interno del laboratorio diica del Goddard Space Flight Center della Nasa ci fa ascoltare ildelle macchine che daranno forma al futuro dell’esplorazione spaziale. In particolare, unche volerà in orbita, coi suoi motori, i freni e i rumori delle operazioni di cui sarà incaricato. Ma non solo. Scopri tutti gli altri in questo video, realizzato dall’Agenzia spaziale americana. (Nasa)ildeiWired.