Ecco il maltempo | bufera su Venezia | allerta su 4 regioni | da domani temporali al

Maltempo - LEcco : chiusa la galleria del Monte Barro in direzione Sud : La galleria del Monte Barro a Lecco in direzione sud è stata chiusa stamani per interventi, dopo il temporale che si è abbattuto nella notte sulla città manzoniana. L’Anas ha disposto la temporanea chiusura per consentire un controllo e interventi di manutenzione straordinaria per allagamenti. Il traffico per gli automobilisti da Lecco diretti a Milano è deviato sulla Provinciale dei Laghi, con uscita obbligatoria a Pescate. Si sono ...

Maltempo : torna regolare la circolazione sulla LEcco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...

Maltempo : treni tornano regolari su linea LEcco- Ponte San Pietro-Bergamo : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - È tornata regolare alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco - Ponte San Pietro - Bergamo. Il traffico ferroviario era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle ore 5.10 di questa mattina, a causa di un guasto alla linea elettrica di a

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - Ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Maltempo Lombardia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria LEcco-Bergamo : circolazione ferroviaria fra Calolziocorte-Olgiate e Ponte San Pietro (linea Lecco–Bergamo) sospesa per un inconveniente alla linea di alimentazione elettrica dei treni provocato dal Maltempo: lo rende noto RFI secondo cui è “in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario“. L'articolo Maltempo Lombardia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - tromba d’aria a LEcco : salvi i tre dispersi nel lato : Allarme e mobilitazione per una sorta di tromba d’aria con forti raffiche di vento e temporale, questo pomeriggio sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse ma sono poi riuscite a raggiungere la riva spaventate ma incolumi. Ci sono volute decine di minuti con ricerche nel lago con onde alte e impiego di unita’ di ...

Maltempo Calabria - eventi meteo dal 14 al 19 giugno : Ecco i DATI Arpacal : “Il vortice di bassa pressione che ha stazionato per diversi giorni sull’Italia meridionale ha determinato una prolungata instabilità sulla nostra regione, causando precipitazioni intense, di breve durata e relativamente isolate”. E’ quanto comunica il Centro funzionale Multirischi dell’Arpacal, che questa mattina ha trasmesso alla Regione il Rapporto sull’evento pluviometrico che ha colpito la Calabria dal 14 al 19 giugno scorsi. E’ sulla base ...

Allerta Meteo - forte maltempo sulle Adriatiche : nuovo avviso della protezione civile - Ecco i bollettini : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso e previsti dall’avviso di avverse condizioni Meteorologiche emesso ieri, è stata valutata per la giornata odierna Allerta arancione sul territorio delle Marche e su gran parte della Puglia. Nella giornata di domani, sabato 23 giugno, ancora Allerta arancione in Puglia e ...