Ebola | in Congo 52 casi | Oms chiede accesso sicuro ad area

Ebola : 52 casi in Congo - l’OMS chiede l’accesso alle zone colpite : Secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute, il nuovo focolaio di Ebola scoppiato in Repubblica Democratica del Congo ha colpito finora 52 persone e ha provocato la morte di 39 persone. L’epidemia si sta diffondendo nella provincia del North Kivu, al confine con il Ruanda, ed è la prima volta che il virus colpisce in una zona in conflitto. L’Oms ha chiesto un maggiore accesso alle zone colpite, dove hanno luogo scontri tra ...

Ebola - vaccini : Unicef in campo in Repubblica democratica del Congo : A seguito del lancio della campagna di vaccinazioni del governo della Repubblica democratica del Congo contro il virus Ebola, l’Unicef ha mobilitato operatori specialisti per informare e coinvolgere le comunità colpite dalla malattia sulla campagna in corso. Insieme ai suoi partner l’Unicef ha fornito a 60 leader di comunità messaggi sulla prevenzione, nell’area sanitaria di Magina, nella zona sanitaria di Mabalako; formato 100 ...

Ebola : 10 morti per epidemia nella Repubblica Democratica del Congo : L’epidemia di Ebola ha ucciso 10 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. Inoltre, le autorità sanitarie Congolesi hanno iniziato a indagare sulle cause dei decessi di altre 27 persone per stabilire se siano state infettate dal virus Ebola. Le autorità hanno poi segnalato altri 54 casi “sospetti” che sono oggetto di ...

Nella Repubblica Democratica del Congo c’è di nuovo Ebola : Una nuova epidemia causata dal ceppo più letale del virus ha colpito la regione del Nord Kivu: e la guerra in corso da quelle parti complicherà molto le cose The post Nella Repubblica Democratica del Congo c’è di nuovo ebola appeared first on Il Post.

Ebola : 17 casi confermarti in Congo - al via vaccinazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ebola - 17 casi confermarti in Congo : al via vaccinazione : Sono saliti a 17 confermati e a 27 probabili i casi di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove il ministero della salute ha annunciato il lancio della vaccinazione delle popolazioni ad alto rischio nella provincia del Nord Kivu per combattere il nuovo focolaio, ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Le vaccinazioni – osserva l’Oms in una nota – sono state avviate appena una ...

Il Congo tra Ebola e instabilità - i comboniani : la gente vive una psicosi : Il rischio è che si chiudano le frontiere con Uganda e si arrivi a una paralisi dell'economia già duramente provata. Inoltre c'è il pericolo di una propagazione dell'ebola oltre confine'. La Chiesa ...

Ebola - l’Oms : “Nella zona di guerra del Congo il controllo è molto difficile” : Sarà estremamente difficile gestire la nuova epidemia di Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo: tentare di spegnere un’epidemia causata da “un agente patogeno tra i più letali nel contesto di una zona di guerra è in vetta alla scala delle difficoltà”, ha affermato oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Alle complesse questioni logistiche ed altri elementi si somma il fattore della ...

Ebola - la Repubblica del Congo dichiara una nuova epidemia : 20 morti : La Repubblica Democratica del Congo ha dato notizia di una nuova epidemia di Ebola nell’est del Paese, in cui sono morte almeno 20 persone. Appena una settimana fa era stata dichiarata la fine della precedente epidemia. Secondo il ministro della Salute, Oly Ilunga Kalenga, la provincia del North Kivu ha dato notizia di “26 casi di febbre con sintomi emorragici, di cui 20 fatali”. L’epidemia si è verificata nella regione ...

Ebola - confermata fine epidemia in Congo : ANSA, - BRUXELLES, 25 LUG - "L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, Rdc, è finita. E' un'ottima notizia". Così il ...

Ebola - Msf : importanti passi avanti in Congo : Il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato ufficialmente finita l’epidemia di Ebola nel paese. “Siamo molto felici per la fine dell’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo (RDC), dichiarata dal Ministero della Salute del paese” ha detto Micaela Serafini, direttore medico di Medici Senza Frontiere . “Fin dall’inizio dell’epidemia, MSF ha avviato un intervento d’emergenza insieme alle autorità ...

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Ebola - l’epidemia in Congo è finita : “GREAT NEWS! L’ultima epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è ufficialmente finita”: a dirlo è un tweet dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono infatti trascorsi 42 giorni, il totale di due interi periodi di incubazione del virus dalla dimissione dell’ultimo paziente, avvenuta il 12 giugno e senza nuove segnalazioni.-- “l’epidemia è stata contenuta grazie agli sforzi instancabili dei team locali, del supporto dei ...

Ebola - Congo : l’Oms ‘declassa’ il rischio e continua il monitoraggio : Dopo gli ultimi progressi ottenuti nel controllo dell’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rivisto la sua valutazione del livello di rischio per la salute pubblica, declassandolo a “moderato” per quanto riguarda l’ambito nazionale e “basso” per quanto riguarda l’ambito regionale, così come basso viene considerato anche a livello ...