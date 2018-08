Ebola | 52 casi in Congo | l’OMS chiede l’accesso alle zone colpite

Ebola : 17 casi confermarti in Congo - al via vaccinazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ebola - 17 casi confermarti in Congo : al via vaccinazione : Sono saliti a 17 confermati e a 27 probabili i casi di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove il ministero della salute ha annunciato il lancio della vaccinazione delle popolazioni ad alto rischio nella provincia del Nord Kivu per combattere il nuovo focolaio, ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Le vaccinazioni – osserva l’Oms in una nota – sono state avviate appena una ...