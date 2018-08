“È tutto vero” Meghan Markle | il super gossip riguarda sua madre Doria

caffeinamagazine

(Di lunedì 13 agosto 2018) A tre mesi di distanza dal royal wedding die del principe Harry Windsor, che si è tenuto il 19 maggio 2018, si parla ancora del perché il padre di– Thomas– non fosse presente alle nozze. Prima del matrimonio si diceva che sarebbe stato il padre ad accompagnareall’altare. Ma le cose, all’improvviso, sono cambiate. Ufficialmente è stato detto che il padre della sposa aveva avuto problemi di salute ma a tanti la cosa è suonata come una copertura. Pare che la vera ragione dell’assenza sia il fatto che la famiglia reale non ha gradito gli accordi presi tra il padre die alcuni paparazzi. Sulla questione è tornato di recente il tabloid Mail On Sunday: “Thomas, durante una bollente telefonata prima del matrimonio, avrebbe letteralmente chiuso il telefono in faccia a Harry dopo avergli mentito su un servizio su un tabloid: il principe ...