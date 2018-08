E’ l’anguria la regina di Ferragosto e dell’estate | ecco 10 virtù che pochi conoscono

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) E’ladi. A incoronarla un sondaggio CNA–SWG. Il melone non entra nemmeno in partita. Quasi tre italiani su quattro consideranol’alimento più adatto a combattere la calura estiva. Lo diceva anche Alberto Sordi: afaceva servire ai suoi amici un menù tipicamente romano (e pesantissimo) ma, in conclusione, “per rinfrescarsi si mangia il cocomero” tenuto a lungo nell’acqua con il ghiaccio. Cocomero si chiama a Roma, melone d’acqua (come in inglese, water melon) o melone di fuoco in Campania, anguria nel resto d’Italia. Eper gli italiani è sinonimo soprattutto di estate e di freschezza, sottolinea il sondaggio CNA-SWG. Il 73% degli interpellati nel sondaggio punta sul, con una leggera prevalenza dei maschi (74%) sulle donne (72%). I fan del melone si fermano al 27% con preferenze per genere invertite. ...