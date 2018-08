È italiana una delle 10 migliori cardiologhe del mondo

Industria italiana autobus - l'assessore Costi : 'Chiediamo con urgenza la riconvocazione del tavolo nazionale. In una vicenda come questa il ... : ...dei lavoratori di accelerare- prosegue Costi- era proprio per anticipare una situazione finanziaria che si sapeva agli sgoccioli e per rilanciare un sito di straordinaria importanza per l'economia ...

Perché l'estate italiana non è più come una volta : Le spinte dell'economia industriale si fondevano con i retaggi agricoli e le antiche usanze delle aristocrazie locali, per dar forma al rito dell'estate italiana come oggi lo conosciamo: da un lato ...

Londra : 17enne italiana rischia di morire per una diagnosi sbagliata - salvata a Pisa : Per tre volte si è presentata al pronto soccorso di un ospedale londinese e per tre volte è stata rimandata a casa con una semplice prescrizione per il paracetamolo, un comune antidolorifico e antinfluenzale. Nonostante i sintomi fossero sempre più gravi: vomito e forte mal di testa prima, fotofobia poi. Alessia (nome di fantasia perché la protagonista ha solo 17 anni) ha rischiato di morire a Londra, dove si trovava in vacanza, per una diagnosi ...

Il re di Spagna su una barca italiana in onore di Magellano ed Elcano : Il re di Spagna Felipe IV si prepara a celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione del mondo con una barca che parla anche un po' italiano. E' un Club Swan50 varato da Nautor, i cantieri italo-finlandesi di proprietà di Leonardo Ferragamo, battezzato 'Aifos 500'. Aifos come le ...

[L'inchiesta] Dietro l'attacco al Presidente Mattarella - una mano italiana - esperta e - forse - milanese : ... il cyberattacco a Sergio Mattarella ha rappresentato un tentativo di esercitare una pressione politica, dai toni eversivi, sul Presidente della Repubblica? Più in generale, se la politica italiana ...

“Una notte terribile”. Terremoto a Bali - terrore per i due vip della tv italiana. Erano andati in Indonesia per godersi una vacanza d’amore poi lo choc totale : La scossa di Terremoto di magnitudo 7.0 registrata nella notte sull’isola di Lombok, a est di Bali ha sconvolto la popolazione locale. La scossa è stata fortissima e le vittime, al momento sono circa 19 ma ci sono anche moltissimi feriti. La paura è stata immensa. Anche i due vip italiani, che Erano in villeggiatura a Bali, hanno vissuto quei momenti di terrore. Per fortuna, però, stanno bene. A Bali, durante il terribile Terremoto, ...

Cerci - due ipotesi per il futuro : una è italiana : Come riporta La Gazzetta dello Sport , Alessio Cerci , svincolato dopo l'ultima stagione a Verona, è in trattativa col Frosinone , ma gli ultimi contatti tra le parti non hanno portato a un accordo sull'ingaggio. Così per Cerci ...

Una giovane regista italiana al Festival di Locarno. Il nuovo film di Martina Melilli : ... tra la multimedialità del presente e le fotografie del passato, Martina Melilli organizza una ricerca approfondita delle proprie radici, muovendosi all'interno di un mondo frammentario. Allo stesso ...

Bimba italiana muore nelle Filippine dopo essere stata punta da una #medusa #jellyfish : Aveva sette anni, Gaia Trimarchi, quando è stata punta da una medusa mentre raccoglieva conchiglie sulla spiaggia. Si trovava sull’isola di Sabitang Laya, nelle Filippine insieme alla sua famiglia e ha avuto uno choc anafilattico mortale. Molte le polemiche dopo la morte della piccola bambina cresciuta al Portuense, bravissima nuotatrice ed abile atleta del circolo sportivo Fitness Sporting Club 2016. Si trovava insieme al papà italiano ...

