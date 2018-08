DUE MESI DI GOVERNO CONTE | CASTALDI | ' ' STOP PRIVILEGI E PIU' TUTELE CITTADINI' '

La nave Aquarius in arrivo con 141 migranti. DUE MESI dopo l'odissea si ripete? : Articolo aggiornato alle 18.50 del 12 agosto 2018* Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere ...

La nave Aquarius in arrivo con 141 migranti. DUE MESI dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere sbarcate e l'Aquarius possa continuare a ...

Blablacar - dà passaggio a DUE stranieri irregolari (senza saperlo) : condannato a 9 mesi : Il 26enne italiano ha scoperto solo alla frontiera che i due stranieri con cui condivideva il viaggio non avevano i documenti in regola. Gli è stato contestato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Il primo video su Facebook. Svolta social-pop di Conte dopo DUE MESI nell'ombra : Il premier si prende la scena: 'Il governo ascolta i sogni degli italiani'. Ed è boom di nuovi fan Per due mesi è stato l'araba fenice della politica italiana: che ci fosse, ciascun lo diceva, dove fosse nessun lo sapeva. Sono trascorse giornate intere nelle quali l'agenda pubblica del presidente del Consiglio è restata vuota. Non si è mai ...

Calciomercato Juventus : Sturaro allo Sporting ma resterà a Torino per DUE mesi : Calciomercato- Stefano Sturaro è un nuovo giocatore dello Sporting: il club portoghese ha ufficializzato l’ingaggio in prestito del centrocampista dalla Juventus, ma l’ex Genoa non arriverà subito a Lisbona in quanto deve recuperare da un infortunio.L'articolo Calciomercato Juventus: Sturaro allo Sporting ma resterà a Torino per due mesi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Conte : “Ecco i nostri primi DUE mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” : In un videomessaggio su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ripercorso i primi due mesi dell’esecutivo. Dalla questione migranti al decreto dignità, dal cosiddetto Air Force Renzi all’approvazione del Milleproroghe. Per poi rilanciare: “Da settembre ci aspettano sfide importanti. Flat tax e redditto di cittadinanza restano le priorità”. L'articolo Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due ...

Meningite : a Firenze muore bimbo di DUE mesi : Un bambino di due mesi, nato a Massa, è deceduto mercoledì sera all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di una grave forma di Meningite. Era ricoverato da diversi giorni. Secondo quanto ricostruito con fonti mediche, la tipologia di Meningite che ha ucciso il bimbo ha origine dallo streptococco ed è stata ereditata dalla madre al momento della nascita. Pertanto non si è resa necessaria alcuna profilassi. L'articolo ...