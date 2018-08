Doppio podio rosso Ducati al Red Bull Ring

Doppio podio - doppie emozioni : Brno memorabile per lo Sky Racing Team VR46 : LA FOTOGALLERY . Luca Marini secondo e Francesco Bagnaia terzo nella gara Moto2, Dennis Foggia in evidenza in Moto3: un Gran Premio della Repubblica Ceca da incorniciare

Moto2 - Brno : Marini e Bagnaia - Doppio podio show : Una gara memorabile che resterà nella storia dello Sky Racing Team VR46. All'Automotodrom Brno Luca Marini e Francesco Bagnaia lottano fino all'ultimo per la vittoria e, con quest'ordine, conquistando ...

Doppio podio e prova di forza per la Ferrari in Ungheria : Dalla seconda fila in qualifica al Doppio podio in gara. Vettel secondo, Raikkonen terzo, la Ferrari ha raccolto probabilmente il massimo nella difficile domenica del GP di Ungheria. Resta la curiosità, o il rimpianto forse, di immaginare cosa sarebbe successo senza una piccola esitazione al box. O senza la pioggia al sabato pomeriggio. Ma la […] L'articolo Doppio podio e prova di forza per la Ferrari in Ungheria sembra essere il primo su ...

Vittoria di Hamilton e Doppio podio Ferrari in Ungheria : Dopo la 77° pole sotto la pioggia di ieri, Lewis Hamilton ha conquistato la 67° Vittoria in carriera, e la quinta della stagione, dominando il GP di Ungheria e chiudendo davanti alle Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, in un weekend che non sembrava favorevole alla Mercedes ma che poi si è rovesciato in […] L'articolo Vittoria di Hamilton e doppio podio Ferrari in Ungheria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Hamilton da applausi all’Hungaroring : le Ferrari in vacanza con un prezioso Doppio podio : Lewis Hamilton trionfa all’Hungaroring: Ferrari sul podio al Gp d’Ungheria, Bottas rovinato da due clamorosi contatti sul finale Un Gp d’Ungheria entusiasmante, oggi, tra sorpassi, contatti e clamorose sorprese. All’Hungaroring il primo colpo di scena arriva in casa Red Bull, col ritiro di Max Verstappen al sesto giro a causa di un improvviso calo di potenza. Successivamente è stato Kimi Raikkonen, superato alla ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : colpo Doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio - Bezzecchi spreca tutto : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a ...

Storico Doppio podio azzurro in Coppa del Mondo : trionfo di Stateff a Cagliari - 3° Uccellari : Mi è mancato qualcosina nel finale ma non ho nessun rimpianto: tornare sul podio in Coppa del Mondo e dividerlo con Delian che ha centrato un successo così importante è qualcosa di fantastico. Volevo ...