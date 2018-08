Domani con ' Eterno femminile' si conclude la rassegna Giulianova World Cinema

Bakayoko al Milan : è fatta/ Ultime notizie - visite mediche Domani : accordo con il Chelsea raggiunto : Bakayoko al Milan: è fatta, accordo raggiunto con il Chelsea per il francese. Ultime notizie, domani il centrocampista sosterrà le visite mediche di rito(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:42:00 GMT)

Cdp - la Cassaforte di Stato : tutti la vogliono - ma occhio a non romperla |L’Economia in edicola Domani gratis : Il ceo Fabrizio Palermo prepara un piano industriale diverso. Priorità: banda ultralarga, export, acquedotti. Tra gli altri argomenti del settimanale, la seconda casa: dopo anni di discesa, rallenta la caduta dei prezzi. Monopoli: l’America accende un faro su Big tech

GP Austria 2018 - Andrea Dovizioso scherza con Marquez : “Bastardo - mi hai battuto per 2 millesimi. Andiamo benissimo e Domani…” : Andrea Dovizioso ha mancato la pole position del GP di Austria 2018 per appena due millesimi. Questo il divario che separa il forlivese da Marc Marquez che ancora una volta ha conquistato la partenza al palo e domani andrà a caccia della vittoria al Red Bull Ring, dove però la Ducati sembra avere un leggero vantaggio nei confronti del Campione del Mondo. Il Dovi scatterà in seconda posizione e ha tutte le carte in regola per puntare al secondo ...

San Leo : Domani Concerto Finale del Master Class di perfezionamento in canto lirico : ... Francia, Spagna, Giappone, Corea del sud Austria e Svizzera, con lo scopo di perfezionare giovani talenti e di guidarli nel mondo della lirica con una preparazione di alto livello. La sua grande e ...

Boxe - Vincenzo Mangiacapre diventa professionista : Domani il debutto contro Rauseo : Vincenzo Mangiacapre è pronto per iniziare una nuova vita sportiva. Il pugile, infatti, ha deciso di abbandonare il dilettantismo dopo aver vinto tre bronzi tra Europei, Mondiali e Olimpiadi (a Londra 2012) e venerdì 10 agosto farà il proprio debutto da professionista. La decisione di lasciare caschetto e canotta è arrivata dopo due stagioni non brillanti, culminate con le precoci eliminati durante la rassegna iridata e i Giochi di Rio. Dopo ...

Basket – Europei U16 maschile : Domani l’esordio azzurro con la Francia : Europeo U16 maschile, domani il via a Novi Sad (Serbia). Gli Azzurri all’esordio affrontano la Francia alle 20.30. Diretta delle partite sulla pagina Facebook della FIP Esattamente un anno fa la Nazionale Under 16 maschile aprì l’Europeo perdendo di 5 punti contro i futuri campioni della Francia. l’esordio nella rassegna continentale di quest’anno mette nuovamente di fronte gli Azzurri ai transalpini, domani alle 20.30 con diretta ...

Juventus - Domani la conferenza di Bonucci : TORINO - Otto giorni dopo il comunicato della Juventus che annunciava il suo ritorno 'a casa', domani, venerdì 10 agosto, Leonardo Bonucci verrà ufficialmente, ri,presentato al popolo bianconero. ...

Diano Marina - Domani sera il Duo Zunino - sabato gli Oronero con il tributo a Ligabue : ... iniziativa promossa dalla Confcommercio in un centro cittadino che, tra proposte d'acquisto e spettacoli, coinvolgerà turisti e residenti da mattina a tarda sera. Un mare di occasioni, una festa di ...

Skiroll - Domani scatta il raduno di Aosta : il dt Rainer convoca quattordici atleti : Il team di Skiroll impegnato nel raduno di Aosta dal 10 al 12 agosto, quattordici gli azzurri convocati Allenamento sulle strade di Aosta per la squadra di Skiroll, impegnata a preparare i prossimi appuntamenti con la Coppa del mondo. Il direttore tecnico Michel Rainer ha convocato da venerdì 10 a domenica 12 agosto Emanuele Becchis, Francesco Becchis, Matteo Tanel, Angelo Buttironi, Simone Ripamonti, Luca Curti, Jacopo Giardina, Gianmarco ...

Inter - altra notte d’ansia : Domani incontro Modric-Perez - il Real rilancia : Modric-Perez- Un’altra notte d’ansia e speranza per l’Inter e per il popolo nerazzurro. domani ci sarà l’incontro decisivo tra Modric e Florentino Perez per decidere in maniera ufficiale il futuro del centrocampista croato. In un primo momento si respirava maggiore ottimismo in casa nerazzurra, ora come ora, secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Madrid, la […] L'articolo Inter, altra notte d’ansia: ...

Moto3 - per Martìn Domani controlli medici in Austria : TORINO - Controllo medico domani in Austria per Jorge Martìn. L'annuncio è stato fatto sul profilo Twitter del team Del Conca Gresini. Il pilota spagnolo della Moto3 potrebbe quindi scendere in pista ...

Calciomercato Inter : slitta a Domani l'incontro Modric - Real Madrid : Saranno due giorni importanti per il futuro professionale di Luka Modric: ieri 7 agosto il giocatore è ritornato dalle vacanze ed ha incontrato i suoi agenti Vlado Lemic e Pedrag Mijatovic e già da stamattina ha iniziato la preparazione con il Real Madrid, mentre il presidente Perez è negli Stati Uniti con la squadra, impegnata nell'International Champions Cup. domani ci sarà questo atteso faccia a faccia fra il presidente ed il giocatore, solo ...

Si conclude Domani per le piazze di Scarlino - la rassegna 'Castello d'autore' : Ogni concerto è a ingresso libero ed è organizzato dal Comune di Scarlino in collaborazione con Ad Arte Spettacoli. Dettagli Categoria: ATTUALITÀ Pubblicato: 07 Agosto 2018 Visite: 1 Avanti

Ventimiglia - Domani sera appuntamento con '20miglia di street dance' : Teatro, musica e spettacoli, nei luoghi più affascinanti del comune di Ventimiglia: Istigazione alla bellezza, si avvia verso il finale di questa seconda edizione. Una programmazione attenta sullo sfondo di scenari ...