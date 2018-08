Differenze tra vipera e biscia

Merci pericolose - ecco leggi da rispettare per chi le trasporta. “Ma sui turni non ci sono Differenze . Investire in sicurezza” : Le regole ci sono , ma non sempre adeguate al rischio e, comunque, è difficile farle rispettare da tutti. Perché i numeri del trasporto di merce pericolosa non consentono controlli capillari: 3,5 milioni di viaggi all’anno, a bordo di tir e camion, per trasportare liquidi infiammabili da una parte all’altra dell’Italia. sono circa 4 milioni i mezzi pesanti sulle strade italiane e, di questi, 78mila portano a bordo materiali potenzialmente letali. ...

Differenze tra continenza tra due cause e riunione di due cause : Cassazione del 21.6.2018 n. 16346 ha affermato che la disciplina della continenza, prevista dall'art. 39 cpc, presuppone la pendenza di due cause, di cui una continente, davanti a giudici diversi, per cui essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza di una delle due cause. Quando, invece, le due cause già pendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini di spostamento della competenza, ma in ...