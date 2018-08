Diavoli | Lux Vide si allea con Sky Italia per una nuova produzione ambientata nel mondo

blogo

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il prossimo passo della Luxè la conquista di Sky e del suo pubblico. Dopo i successi in terra generalista, prima con serie più tradizionali come Don Matteo, poi con il record d'esportazione de I Medici e dopo con il miracolo della rivitalizzazione della fiction Mediaset grazie a L'Isola di Pietro, la casa didi Luca e Matilde Bernabei è pronta per la sua prossima sfida, che ha già un nome:.Se ne parlava l'anno scorso, ma mancava la conferma, arrivata nelle ore scorse: Luxco-produrrà con Skyunaoriginale, tratta dall'omonimo romanzo best seller di Guido Maria Brera, ambientato neldella finanza. Sarà la primana ad essere co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision e vedrà anche la collaborazione di Orange Studio.prosegui la lettura, Luxsicon Skyper una ...