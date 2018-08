Diavoli | la nuova serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

tvzap.kataweb

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un cast internazionale dove brilla la presenza insieme di, un financial thriller ispirato all’omonimo libro di Guido Maria Brera, il set prestigio di Londra fanno dellaprodotta da Sky,, uno degli show più attesi. E’ stato annunciato l’inizo delle riprese che prenderanno il via nella capitale britannica – laè girata in inglese – a fine settembre con set tra Londra e Roma per una durata complessiva di 24 settimane. Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali di Sky Italia, ha dichiarato: “Quando, più di 10 anni fa, Sky ha dato il via alle prime produzioni originali ci siamo dati una mission: non percorrere territori già battuti e continuare ad innovare. Nell’annunciare questo nuovo progetto ci sono la consapevolezza e l’entusiasmo di star andando, ancora, in quella direzione. E di farlo ...