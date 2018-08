Diavoli | la nuova serie di Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

davidemaggio

: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi tra i 'Diavoli' di Sky: nuova serie in arrivo - cinemaniaco_fb : Patrick Dempsey e Alessandro Borghi tra i 'Diavoli' di Sky: nuova serie in arrivo - blogstreetnews : [Fonte: digital-sat_it] Sky annuncia la nuova serie originale DIAVOLI. Nel cast Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - fabiofabbretti : #Diavoli è la nuova serie targata Sky e Lux Vide. Protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi -

(Di lunedì 13 agosto 2018)Sky Italia e Lux Vide annunciano unadal titolo, le cui riprese inizieranno a fine settembre con il primo ciak battuto a Londra. Lain dieci episodi, basata sull’omonimo best seller di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, è una storia di finanza, potere e disinganni.: cast e trama Il cast avrà come protagonisti il due volte nominato ai Golden Globes, noto al pubblico per l’interpretazione di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, e, tra i talenti italiani degli ultimi anni, apprezzato da pubblico e critica per le sue interpretazioni in Non essere cattivo, Suburra, Fortunata e The Place. Insieme a loro, Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner ...