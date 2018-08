Di Maio | Usare i mercati contro il governo? Non siamo ricattabili

DI Maio : «Qualcuno vuole usare i mercati contro di noi. Ma non siamo ricattabili» : «N on credo che avremo un attacco speculativo». Ministro Luigi Di Maio, i mercati a fine agosto prenderanno di mira l'Italia, come prevede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti? «...

Di Maio : 'No allarme razzismo - argomento usato per accusare Salvini' : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra ...

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

Di Maio : "non usare i morti in mare contro il governo" : Luigi Di Maio contro chi utilizza "i morti in mare" per polemizzare con il governo. Ieri la notizia dell’ultimo tragico naufragio al largo della Libia con 114 migranti dispersi. "Ricordiamoci - dice Di Maio ad Agorà - che i morti in mare ci sono stati sempre". Solo che l’Italia non aveva mai chiuso i porti. Di Maio dimentica pure che lo stesso comandante della Guardia costiera si è sentito in dovere di replicare alle parole del Ministro ...

Di Maio : non usare morti contro Governo : 9.09 "Non bisogna utilizzare i morti per questa polemica,ricordiamoci che i morti in mare ci sono stati sempre". Così il vicepremier Luigi di Maio ad Agorà dice a chi gli fa notare degli ultimi naufragi di migranti nel Mediterraneo dopo il blocco alle navi delle Ong. "Le nostre navi continuano a salvare le persone ma c'è una differenza fra salvataggio e traghettamento". Passando al capitolo vitalizi, Di Maio ha detto:"Questa settimana o la ...