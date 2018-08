Di Maio spiegato a Di Maio

Il duro scontro tra Boeri - Salvini - Di Maio e Tria - spiegato per argomenti : 'Se il presidente dell'Inps non è d'accordo su niente delle linee politiche del governo, si dimetta'. Erano da poco passate le 15 quando da Mosca il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo ...

Rattazzi scrive a Salvini e Di Maio : avete spiegato i rischi del vostro piano B? : Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili e complicati per la politica italiana: si è detto tutto ed il contrario di tutto ed i diversi protagonisti, per un motivo o per l'altro, sono finiti sotto i riflettori. E proprio in questo momento, tanto delicato quanto decisivo, Lupo Rattazzi, imprenditore e presidente della Neos (famosa compagnia aerea) ha deciso di acquistare una pagina su La Repubblica, per rendere nota la sua lettera ...