Di Maio | ' Pensioni d' oro un ricordo | scure su 200 000 privilegi'

Di Maio sulle pensioni d'oro : "Repubblica scrive bufale" : Luigi Di Maio oggi, nel primo pomeriggio, ha scritto un lungo post sul suo account Facebook per spiegare come funzioneranno i tagli alle pensioni d'oro, ossia quelle sopra i 4mila euro, e "smontando" quanto scritto da Repubblica che, secondo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, diffonde "bufale". Di Maio scrive:"C'è qualche giornalista di Repubblica che ha paura di perdere la sua pensione d'oro? A leggere ...

Di Maio : pensioni d'oro saranno ricordo : 19.28 "Tra poco le pensioni d'oro senza i contributi versati saranno solo un ricordo". Lo scrive su Facebook il vicepremier Di Maio. "Le notizie false non fermeranno il nostro progetto di eliminare le sperequazioni e le ingiustizie", aggiunge riferendosi a un articolo di Repubblica, in cui si parla di "caos tecnico e politico" a proposito del taglio delle pensioni d'oro. "Qualche giornalista di Repubblica ha paura di perdere la sua pensione ...

Di Maio : “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” : Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” Ci sono anche le… L'articolo Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio : depositato in Senato ddl per taglio sulle pensioni d'oro : Roma,, askanews, - Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è stato "depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento" e "mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...

Pensioni d'oro - Di Maio : depositato provvedimento su taglio : Teleborsa, - Luigi Di Maio torna sul tema della riforma delle Pensioni e sul taglio degli assegni "d'oro". "Certamente le affronteremo. Dobbiamo superare la legge Fornero e dovremo farlo" ha ...

Di Maio si dichiara colpevole : "Vero - taglieremo le pensioni" : E questo con sommo dispiacere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che avrebbe voluto attenuare sensibilmente l'impatto di queste misure nella prossima manovra. L'introduzione di 'quota 100', ...

Pensioni - Di Maio promette 'sforbiciata sugli assegni d'oro a settembre' : In tema Pensioni ha fatto discutere, non poco, nelle ultime ore, il fatto che il taglio alle cosiddette 'Pensioni d'oro', annunciato dal vice premier Luigi Di Maio, lo scorso mese di giugno, sia finito un po' nel dimenticatoio. Gli italiani si attendevano, infatti, un provvedimento legislativo ratificato in tempi rapidi: invece, ancora oggi, in prossimita' della pausa estiva, la questione sembrava essere avvolta nel mistero, sia sulle ...