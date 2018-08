Di Maio | non temo attacchi dai mercati

Governo - Di Maio : 'Allarme per i mercati? non siamo ricattabili' : 'Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A ...

Governo - Di Maio : "Allarme per i mercati? non siamo ricattabili" : "Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi che rinunciò per le sue aziende". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il vice premier Luigi Di Maio, commentando l'allarme lanciato ...

Vaccini - Di Maio : non siamo contro - vogliamo che si facciano : "Il M5S è diviso? Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini. Da quando sono capo politico non siamo mai stati contro, vogliamo che si facciano. Non vediamo di buon occhio legare l'...

Governo - Di Maio : "Non siamo ricattabili" : 7.22 "Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato", dice in una intervista al Corriere il vice premier Luigi Di Maio. "Questa è più una speranza delle opposizioni",ma -aggiunge"se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili". Il vice premier Di Maio annuncia anche che sta pensando a un decreto legge "per ricostituire la cassa integrazione per cessazione, che riguarderà migliaia di ...

Per Di Maio non dobbiamo emigrare - ma 5 milioni di italiani lo hanno fatto : Non si arresta la "fuga" degli italiani alla ricerca di lavoro e opportunità all'estero. Sono infatti 5 milioni i connazionali che vivono e lavorano fuori confine, un dato eclatante che racconta una tendenza in atto da diversi anni, quasi a dispetto del monito lanciato due giorni fa dal vicepremier Luigi Di Maio ("Non dobbiamo emigrare"). Il vicepremier si riferiva alla tragedia di ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Un pensionato d'oro scrive a Salvini e Di Maio : "Il nostro assegno non può essere modificato" : "Ho lavorato per 38 anni presso un grande istituto di credito, dove ho raggiunto il grado di direttore centrale e responsabile di 22 sedi operative. Anche io, quindi, appartengo alla categoria dei 'pensionati parassiti' che la strana coppia Salvini-Di Maio non vede l'ora di eliminare"Comincia così la lettera inviata a Il Giornale da M.Victor Buonfantino, un pensionato d'oro che rischia di vedersi tagliare l'assegno dal progetto di legge ...

'Non elimineremo gli 80 euro'. Salvini e Di Maio frenano su Tria : Il bonus Renzi non si tocca. Almeno nei suoi effetti sulle tasche degli italiani. I due azionisti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si muovono in tandem nel respingere le indiscrezioni che ...

Salvini e Di Maio dicono che l’Iva non aumenterà e non toglieranno il bonus di 80 euro : Oggi i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica hanno aperto con la notizia che il governo intenderebbe togliere il bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi per finanziare la flat tax. Autorevoli fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia e gli stessi ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche per rassicurare gli italiani: l’Iva non aumentera' e gli 80 euro in busta paga rimarranno. Per Salvini ...

