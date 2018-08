Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - 'Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Governo - Di Maio : Italia non teme attacchi - non siamo ricattabili : Roma, 13 ago., askanews, - "Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare ...

Di Maio - non temo attacchi dai mercati : ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato. È più una speranza delle opposizioni", ma "se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non ...

Governo - Di Maio : 'Allarme per i mercati? non siamo ricattabili' : 'Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A ...

Di Maio - non temo attacchi dai mercati : ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato. È più una speranza delle opposizioni", ma "se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non ...

Governo - Di Maio : "Allarme per i mercati? non siamo ricattabili" : "Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi che rinunciò per le sue aziende". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il vice premier Luigi Di Maio, commentando l'allarme lanciato ...

Vaccini - Di Maio : non siamo contro - vogliamo che si facciano : "Il M5S è diviso? Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini. Da quando sono capo politico non siamo mai stati contro, vogliamo che si facciano. Non vediamo di buon occhio legare l'...

Di Maio : "Governo non è ricattabile" : Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato ''. A dirlo è il ministro e vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera. ''Questa - spiega il ...

DI Maio : «Qualcuno vuole usare i mercati contro di noi. Ma non siamo ricattabili» : «N on credo che avremo un attacco speculativo». Ministro Luigi Di Maio, i mercati a fine agosto prenderanno di mira l'Italia, come prevede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti? «...

Di Maio : "Il governo non teme attacchi" : Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato ''. A dirlo è il ministro e vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera. ''Questa - spiega il ...

Governo - Di Maio : "Non siamo ricattabili" : 7.22 "Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato", dice in una intervista al Corriere il vice premier Luigi Di Maio. "Questa è più una speranza delle opposizioni",ma -aggiunge"se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili". Il vice premier Di Maio annuncia anche che sta pensando a un decreto legge "per ricostituire la cassa integrazione per cessazione, che riguarderà migliaia di ...

Per Di Maio non dobbiamo emigrare - ma 5 milioni di italiani lo hanno fatto : Non si arresta la "fuga" degli italiani alla ricerca di lavoro e opportunità all'estero. Sono infatti 5 milioni i connazionali che vivono e lavorano fuori confine, un dato eclatante che racconta una tendenza in atto da diversi anni, quasi a dispetto del monito lanciato due giorni fa dal vicepremier Luigi Di Maio ("Non dobbiamo emigrare"). Il vicepremier si riferiva alla tragedia di ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Un pensionato d'oro scrive a Salvini e Di Maio : "Il nostro assegno non può essere modificato" : "Ho lavorato per 38 anni presso un grande istituto di credito, dove ho raggiunto il grado di direttore centrale e responsabile di 22 sedi operative. Anche io, quindi, appartengo alla categoria dei 'pensionati parassiti' che la strana coppia Salvini-Di Maio non vede l'ora di eliminare"Comincia così la lettera inviata a Il Giornale da M.Victor Buonfantino, un pensionato d'oro che rischia di vedersi tagliare l'assegno dal progetto di legge ...